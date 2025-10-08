brouillard
Equateur: 500 personnes ont attaqué le cortège présidentiel

Daniel Noboa fait face à des manifestations accompagnées de blocages de routes dans plusieurs provinces.Keystone

Plusieurs centaines de personnes ont attaqué à coup de pierres et de bâtons le cortège présidentiel lors d'un déplacement dans le sud de l'Equateur. Le président conservateur Daniel Noboa n'a pas été blessé.
08.10.2025, 06:1808.10.2025, 06:18

Le président de l'Equateur, Daniel Noboa, est sorti indemne d'une attaque visant le cortège présidentiel dans le sud du pays, dans un contexte de manifestations indigènes contre son gouvernement, a annoncé mardi le gouvernement.

«500 personnes sont apparues et ont commencé à jeter des pierres (sur le cortège présidentiel, ndlr) et, évidemment, il y a aussi des traces de balles sur la voiture du président», a déclaré à la presse la ministre de l'Environnement et de l'Energie, Inés Manzano, assurant que le président en est sorti indemne.

Sur X, la présidence a évoqué une «attaque» et diffusé des vidéos montrant la scène depuis l'intérieur de l'un des véhicules du cortège présidentiel, lorsque plusieurs projectiles heurtent les vitres et que quelqu'un à l'intérieur crie «baissez la tête».

D'autres images prises à l'extérieur montrent un groupe de manifestants, certains indigènes en tenues traditionnelles, lançant des pierres et des bâtons contre le cortège.

Le cortège présidentiel a été pris pour cible alors qu'il se dirigeait vers la localité andine de Cañar (sud). Le président conservateur Daniel Noboa a ensuite participé à un événement public dans la ville de Cuenca, où il a rejeté «ces agressions (qui) ne sont pas acceptables dans le nouvel Equateur».

Manifestations et blocages de routes

«La loi s'applique à tous (...) Nous ne permettrons pas qu'une poignée de vandales nous empêchent de travailler pour vous», a-t-il déclaré devant l'assistance.

Depuis le 22 septembre, le gouvernement Noboa fait face à des manifestations accompagnées de blocages de routes dans plusieurs provinces, à l'appel de la plus grande organisation des peuples autochtones du pays (Conaie), en réaction à la suppression de la subvention sur le diesel, dont le prix est passé de 1,80 à 2,80 dollars le gallon (3,8 litres).

epaselect epa12418611 Protesters clash with Ecuadorian police during a demonstration against the government of Ecuadorian President Daniel Noboa, as well as rising diesel prices and to show support fo ...
Depuis fin septembre, la contestation grandit dans le pays.Keystone

Le bilan de ces manifestations est d'un manifestant indigène tué par balles, d'environ 150 blessés parmi les civils, militaires et policiers, et d'une centaine d'arrestations, selon les chiffres officiels et les organisations des droits de l'Homme.

La ministre Manzano a indiqué que le gouvernement avait déposé plainte pour «tentative de meurtre» contre M. Noboa, qui «poursuit son agenda normalement». (ats)

