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La police prétend qu'elle téléphonait avec sa main amputée

Une athlète handisport sanctionnée pour une faute impossible

Une athlète handisport a été amendée pour une faute qu'elle ne peut pas avoir commise.
29.05.2026, 11:1829.05.2026, 11:18

Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un policier de Floride amender une jeune femme pour avoir prétendument utilisé son téléphone de la main droite.

Si la scène pouvait être banale, le sel de la situation est que la femme en question est Katie Thomas, athlète handisport et influenceuse. Et, détail cocasse, elle n'a pas de main droite, étant amputée au niveau du coude.

L’incident s’est produit le 11 février à Lake Worth Beach, en Floride. Selon le policier, elle tenait son téléphone dans sa main droite alors qu’elle conduisait, une infraction passible d’une contravention. Lorsque l’agent lui reproche son comportement, Katie Thomas lui répond en lui montrant son moignon. «Manifestement pas», lance-t-elle, incrédule. La scène, filmée durant le contrôle, montre son étonnement face à une accusation impossible.

La scène en vidéo

Vidéo: watson

Malgré cette explication, le policier maintient sa version des faits et dresse une contravention de 116 dollars. La vidéo de l’échange est ensuite publiée sur les réseaux sociaux, où elle suscite de nombreuses réactions et devient rapidement virale.

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Face à l’ampleur de la polémique, une demande d’annulation de l’amende a été déposée avant l’audience prévue devant la justice. Selon plusieurs médias américains, dont CBS12, les autorités ont finalement abandonné les poursuites faute de preuves suffisantes. Katie Thomas a confirmé que le dossier avait été classé durant le week-end précédant l’audience.

Mais cette affaire insolite relance le débat sur les contrôles routiers et rappelle que même les situations les plus évidentes peuvent parfois donner lieu à des erreurs surprenantes. (hun)

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