Analyse

L'uniforme du chef de l'armée sur la RTS envoie un message

En adoptant un nouvel uniforme dès son entrée en fonction, le chef de l’armée Benedikt Roos ne fait pas qu’actualiser sa garde-robe: il fait passer un signal. On fait le point.

Plus de «Suisse»

Le nouveau chef de l'armée, Benedikt Roos, a succédé à Thomas Süssli au premier janvier de cette année. Issu des troupes mécanisées, le solide gaillard de 60 ans est à nouveau un militaire de carrière.

Pour se distinguer, le nouveau commandant de corps a aussi changé d'uniforme. Adieu la tenue de sortie «B» de l'armée, avec sa cravate et sa veste gris-bleu, aux tons ternes et monotones. Le nouveau big boss est en uniforme de camouflage à toutes les occasions depuis le mois de janvier. Une partie du public romand aura pu le découvrir, dimanche soir, au 19.30 de la RTS, face à Jennifer Covo.

Le nouveau chef de l'armée sur le plateau du 19.30.

Les quelques membres de notre rédaction qui ont fait l'armée (il en existe encore) auront remarqué que la tenue comporte quelques particularités: de larges zones à patch, la seule présence du grade et du nom et un drapeau suisse rectangulaire.

On aborde la question ici 👇 Ce détail sur l'uniforme du nouveau chef de l'armée suisse crée la surprise

Un nouvel uniforme

Contacté, le service de communication du Département fédéral de la défense (DDPS), nous indique que Benedikt Roos porte le nouveau «système modulaire d’habillement et d’équipement», soit SMHE.

Benedikt Roos, ici le 26 mars dernier, semble apprécier son uniforme. Keystone

Ce nouvel uniforme, pour lequel l'armée a investi pas moins de 350 millions de francs, est graduellement incorporé à toutes les unités de l'armée depuis fin 2023. Les grenadiers l'ont d'abord touché, puis cette année, les recrues du service alpin et spécialistes de montagne ainsi que certains conducteurs de chiens. Au sujet du port par le chef de l'armée, le DDPS note:

«Avec le SMHE, le col de la veste peut se porter soit relevé, soit baissé. Les deux variantes sont possibles» DDPS

Le col relevé, justement, pourra surprendre. Avec la précédente «tenue A», le grade (à gauche) et l'arme (à droite) du militaire étaient indiqués sur le col.

Thomas Suessli portant l'ancienne tenue. Keystone

Le col n'était censé être relevé que sur le terrain, en cas de conflit, pour empêcher l'ennemi de reconnaître — et éliminer — les officiers. Mais avec la nouvelle tenue, le grade est montré sur le torse, à côté du nom. On peut ainsi apercevoir les trois Edelweiss qui composent le grade de commandant de corps.

Système SMHE Il n'est pas constitué que d'un uniforme. Fini le harnais datant des années 1990, place à un système «modulaire» moderne composé de straps et de boucles en tissu pour aménager plus facilement son matériel, tel qu'on le trouve dans d'autres armées depuis plusieurs années. ddps

Sa «tenue de travail»

Cela veut-il dire qu'on ne verra plus Benedikt Roos avec une cravate et des épaulettes? «Bien sûr, le chef de l’Armée peut porter la tenue A (tenue de sortie), notamment lors de manifestations officielles. Le SMHE reste néanmoins sa tenue de travail», souligne le DDPS.

Benedikt Roos en conférence de presse en mars 2025, avant qu'il ne soit chef de l'armée. Keystone

Et de préciser:

«En outre, à travers le port du SMHE, le chef de l’Armée tient à exprimer son attachement à la troupe» DDPS

A travers cette communication, on devine donc un autre message: l'ère de Thomas Süssli, informaticien de formation et issu des troupes de logistique, est terminée. Désormais, c'est à nouveau un militaire de carrière, qui vient reprendre les rênes de l'institution, habillé avec un uniforme «moderne».