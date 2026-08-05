bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
International
Espace

L'étage d'une fusée SpaceX va s'écraser sur la Lune

epa13141032 NROL-95 mission lifts up aboard a SpaceX Falcon 9 rocket from the Cape Canaveral Space Force Station Launch Complex 40 in Cape Canaveral, Florida, USA, 30 July 2026. NROL-95 is the designa ...
La fusée Falcon 9 a décollé en janvier 2025 avec deux alunisseurs à son bord.Keystone

L'étage d'une fusée SpaceX va s'écraser sur la Lune

Après le décollage d'une fusée Falcon 9 en janvier 2025, le propulseur était revenu sur terre tandis que l'étage supérieur était resté dans l'espace. Il va désormais entrer en collision avec la Lune ce mercredi.
05.08.2026, 07:0905.08.2026, 07:09

L'étage supérieur d'une fusée de SpaceX doit s'écraser accidentellement sur la Lune mercredi. La collision, sans danger pour la Terre, laissera toutefois un cratère à la surface lunaire.

Scientifiques et astronomes amateurs espèrent pouvoir observer le panache de poussière, de roches et de débris éclairé par le Soleil qui devrait être projeté après l'impact de l'étage supérieur de la fusée Falcon 9 avec la surface lunaire, prévu vers 08h35 mercredi (heure en Suisse). «Il sera peut-être possible pour les personnes disposant d'un télescope de l'observer», estime Benjamin Fernando, du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique (sud-ouest), auteur principal d'une récente étude consacrée à cette collision attendue.

«L'univers va s'étendre de plus en plus vite et ce sera la fin»

En supposant que tout le carburant a été consommé, les auteurs de l'étude estiment que l'engin pèse environ quatre tonnes. Il devrait percuter la Lune dans son hémisphère nord à 8690 km/h.

«Il n'y a aucun danger pour la Terre», a assuré le porte-parole de la NASA, Jimi Russell, dans un communiqué transmis à l'AFP. L'agence spatiale américaine «continuera à suivre le propulseur à des fins d'entraînement et observera ensuite le site de l'impact à des fins scientifiques», a-t-il ajouté.

«Mélange d'activité solaire et de forces gravitationnelles»

La fusée Falcon 9 a décollé en janvier 2025 avec deux alunisseurs à son bord. Le propulseur est revenu sur terre, tandis que l'étage supérieur est resté dans l'espace pour poursuivre l'acheminement des deux engins.

«Un mélange d'activité solaire et de forces gravitationnelles l'a finalement placé sur une trajectoire en direction de la Lune», malgré les précautions prises par SpaceX, a affirmé une responsable de la société lundi.

Ces images de la Nasa étonnent

La collision devrait permettre d'étudier les panaches de poussière et de mieux évaluer les risques liés aux débris spatiaux artificiels, des enjeux d'autant plus importants que la NASA espère établir une présence humaine durable sur la Lune.

La Lune est régulièrement frappée par des débris spatiaux, notamment des météoroïdes. Les collisions avec des objets artificiels sont en revanche beaucoup plus rares. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«Ils continuent d&#039;arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
3
«Ils continuent d'arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
La mégafusée de SpaceX explose avant même de décoller
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
En Corée du Nord, la canicule n'existe pas
Une vague de chaleur dévastatrice frappe actuellement la péninsule coréenne. Alors que le sud souffre, Pyongyang publie des images de gens qui s'amusent sur la plage.
Depuis quelques jours, la Corée du Nord est frappée par une violente vague de chaleur s'accompagnant de températures pouvant atteindre 40°C. La télévision d'Etat a diffusé des images de plages bondées et de parcs aquatiques. Des milliers de personnes y passeraient actuellement leurs vacances.
L’article