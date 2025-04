L'astéroïde qui menaçait la Terre pourrait s'écraser sur la Lune

Les calculs des astronomes sont formels, l’astéroïde 2024 YR4 ne s’écrasera pas sur Terre. En revanche, un autre corps céleste pourrait être menacé: la Lune.

Un temps considéré comme un danger potentiel pour notre planète, l'astéroïde 2024 YR4 ne présente finalement aucun risque pour la Terre, selon les dernières mesures. Cependant, de nouvelles analyses révèlent qu'un autre astre pourrait être en danger: la Lune. Ces résultats proviennent de calculs réalisés à l'aide du télescope spatial James-Webb (JWST) et publiés par le Réseau international d'alerte aux astéroïdes (IAWN).

D'après ces données, il existerait un «risque résiduel de collision avec la Lune» en 2032. Toutefois, aucune conclusion définitive ne peut encore être tirée. Des observations supplémentaires sont prévues en mai prochain afin d'affiner les prédictions sur l'orbite et les caractéristiques de cet objet spatial.

Une taille plus précise et une surface plus froide