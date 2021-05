International

Politique: la droite triomphe aux régionales à Madrid



Isabel Díaz Ayuso, membre du Parti Populaire, a doublé son score au dernier scrutin général à Madrid. La participation était supérieure à 69% dans la région.

La droite espagnole et sa figure montante, Isabel Díaz Ayuso, ont triomphé mardi aux élections régionales à Madrid. Elles ont infligé un revers cinglant au Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez, selon des résultats partiels.

Après dépouillement de plus de 50% des bulletins, Mme Díaz Ayuso, présidente sortante de la région et membre du Parti Populaire (PP), a doublé son score du dernier scrutin régional, datant de mai 2019, et remporté 63 sièges sur 136 au parlement régional. Avec 26 sièges, le Parti socialiste en perd lui 11.

Affluence des électeurs

A 19h00, une heure avant la fermeture prévue des bureaux de vote, la participation était déjà supérieure à 69%, soit une hausse de plus de 11 points par rapport au précédent scrutin, en mai 2019.

Devant l'affluence, les autorités régionales ont indiqué que les électeurs attendant leur tour pourraient voter même après 20h00, repoussant de facto la fin du vote.

