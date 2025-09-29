stratus fréquent11°
Inondations: la région de Valence en alerte rouge

epa11942189 Passersby shield themselves from the rain in Valencia, Spain, 05 March 2025. Rain and bad weather are expected in most parts of the country, especially on the east coast. EPA/BIEL ALINO
La région de Valence a été placée en alerte rouge pour de fortes pluies (illustration).Keystone

La région de Valence, meurtrie par des inondations en 2024, en alerte

De possibles inondations et crues soudaines sont attendues dans la région de Valence, placée en alerte rouge après de fortes pluies. L'an dernier, plus de 200 personnes avaient péri dans les intempéries.
29.09.2025, 07:5229.09.2025, 07:52

La région de Valence, en Espagne, a été placée en alerte rouge pour de fortes pluies, a annoncé l'agence météorologique qui met en garde contre un «danger extraordinaire» et redoute des inondations, onze mois après celles du 29 octobre 2024 qui avaient fait 235 morts.

«Danger extraordinaire dans les provinces de Tarragone, Castellón et Valence pour l'après-midi et la soirée de dimanche, ainsi que lundi», a mis en garde l'agence météorologique nationale Aemet sur le réseau social X, évoquant de possibles «inondations et crues soudaines des cours d'eau».

Inondations en Espagne: «Certains de mes proches ont tout perdu»

Le Premier ministre Pedro Sanchez lui-même a appelé à la plus grande vigilance sur le même réseau, invitant la population à suivre les conseils de la Protection civile et des services d'urgence.

«Vigilance maximale»

Les écoles et collèges resteront fermés dans la ville de Valence lundi, a annoncé la mairie, qui a également décrété la fermeture des bibliothèques municipales, parcs, jardins, marchés et cimetières pour la journée.

En milieu d'après-midi, les habitants de la côte ont tous reçu un message d'alerte demandant une «vigilance maximale au vu des alertes météo, dont le début est prévu à partir de 20h00 le 28/09/25 (dimanche) sur le littoral nord de Castellón et à 04h00 du matin le 29/09/25 (lundi) sur le littoral de Valence», indiquent les services d'urgence.

Goutte froide

Les inondations d'octobre 2024 avaient été provoquées par des pluies extrêmement abondantes, conséquence d'une goutte froide (dépression isolée à haute altitude, assez fréquente en automne sur la côte méditerranéenne espagnole) dont les effets sont renforcés par le changement climatique et l'importante urbanisation des zones touchées.

Valence dans la rue pour contester la gestion des inondations

La catastrophe avait suscité la colère des sinistrés, qui avaient critiqué la gestion de l'alerte et des secours, sur fond de polémique entre le gouvernement central de gauche et les autorités régionales de droite sur les compétences des uns et des autres dans ces domaines.

Depuis, des manifestations réunissent régulièrement des habitants qui reprochent à l'exécutif régional de ne pas les avoir prévenus suffisamment à l'avance du danger des pluies torrentielles. (ats)

