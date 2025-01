L'Espagne force les conducteurs à s'équiper d'un gyrophare

On saura plus tôt que prévu si la fusée de Jeff Bezos va fonctionner

Melania Trump inflige un ultime camouflet aux Biden

On savait Melania Trump peu fan des convenances liées à la fonction de première dame. A quelques jours de l'investiture de son mari, elle en a encore fait toute la démonstration.

Sacrée Melania. Alors qu'on ose encore légitimement se demander si l'ancienne (et future) première dame la plus discrète et farouche des Etats-Unis daignera pointer le bout de son nez à l'investiture de son homme, voilà qu'on apprend qu'elle fera l'impasse sur une tradition vieille comme la présidence: le thé à la Maison-Blanche, une coutume pour les premières dames entrantes et sortantes au cours de la transition présidentielle.