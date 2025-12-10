assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Espagne

Canaries: «Des pièges mortels» pour les touristes inquiètent

epa11270073 Tourists pose for photographs as high waves break on the coast in Brena Baja (La Palma), Gran Canaria, Spain, 10 April 2024. Flooding warnings have been issued along the coast due to high ...
Des touristes posent pour une photo à Breña Baja et mettent ainsi leur vie en danger. Image: EPA EFE

«Des pièges mortels» pour les touristes font des victimes aux Canaries

Sur les îles de Tenerife et Lanzarote, des vagues de plusieurs mètres ont causé la mort de cinq touristes, malgré les barrières et avertissements explicites.
10.12.2025, 11:5510.12.2025, 11:56
Ralph Schulze, Madrid / ch media

Le bilan de la tragédie provoquée par la récente tempête aux Canaries s'est encore alourdi: une cinquième personne a perdu la vie, tandis qu'une autre reste portée disparue. Les autorités évoquent la série d’accidents côtiers la plus grave depuis des années; elles accusent notamment les victimes, des touristes, d’avoir ignoré les avertissements et franchi les barrières de sécurité.

La cinquième victime est un Italien de 27 ans. Lundi, dans la crique rocheuse de Los Charcones, à Lanzarote, il pêchait avec un ami lorsque tous deux ont été happés par une vague gigantesque. Ce dernier s'en est sorti, en état d’hypothermie et couvert d’éraflures. Le jeune homme de 27 ans, lui, a subi un arrêt cardiaque et a été hospitalisé dans un état critique. Il vient de décéder.

epa12027368 Clouds gather over the Punta Mujeres area, in Lanzarote (Canary Islands), Spain, 12 April 2025. The Canary Islands government has declared a pre-alert for rain in Tenerife, Gran Canaria, L ...
Des nuages se rassemblent au-dessus de la zone de Punta Mujeres, à Lanzarote, le 12 avril 2025.Image: EPA EFE

Mais le premier drame s'est produit dimanche à Tenerife: dans une piscine naturelle au pied des falaises de Los Gigantes, une vague énorme entraînait de nombreux baigneurs en mer. Quatre personnes sont mortes et au moins une est toujours portée disparue. Les équipes de secours poursuivaient encore leurs recherches mardi dans les environs de la crique.

Le bassin était fermé

Elément aggravant, la piscine naturelle était officiellement fermée depuis le 3 décembre. De grands panneaux jaunes et des rubans rouge et blanc interdisaient l’accès au bassin, jugé dangereux après l’alerte aux vagues lancée par le gouvernement régional.

Quatre baigneurs tués, emportés par une forte vague en Espagne

Mais de nombreux visiteurs n’en ont pas tenu compte. «Ils ont tout simplement ignoré les rubalises et se sont glissés en dessous», déplore Emilio Navarro, maire de la commune de Santiago del Teide, sur laquelle se trouve la crique. A l’entrée, les avertissements sont pourtant clairs, en espagnol, en anglais et en allemand:

«Information importante pour votre sécurité: zone dangereuse en cas de forte houle»

Des photos montrent même une vague surplombant l’ensemble du bassin.

epa12522865 A huge wave hits a promenade in the city of Arrecife as storm Claudia crosses the islands, in Lanzarote, Canary Islands, southwestern Spain, 13 November 2025. Canary Islands are under aler ...
Une vague gigantesque frappe Lanzarote alors que la tempête Claudia traverse les îles Canaries, le 13 novembre 2025.Image: EPA EFE

Pour Emilio Navarro, cet endroit illustre dangereusement l’effet combiné des réseaux sociaux et de l’insouciance de certains visiteurs: «Les gens voient des images en ligne et pensent qu’ils doivent absolument s'y baigner ou s'y prendre un selfie, même lorsque la crique est officiellement fermée». Parmi la vingtaine de personnes qui se trouvaient dimanche dans la zone interdite, la plupart étaient des touristes, de différentes nationalités.

Des spécialistes de la sécurité côtière tirent eux aussi la sonnette d’alarme. Les nombreuses piscines naturelles des Canaries peuvent induire en erreur, selon Sebastián Quintana, de l’association de protection côtière «Canarias 1500 km de Costa»:

«Les touristes se croient en sécurité derrière les murs, mais en cas de forte houle, ces bassins deviennent des pièges mortels».

Une seule vague plus puissante pouvant faire passer le niveau de l’eau au-dessus de la paroi, inonder totalement le bassin, puis rejeter violemment tout ce – et ceux – qu'il contient vers le large.

Ces selfies de vacances pourraient vous coûter très cher

Le constat de Sebastián Quintana pour cette année est sombre: environ 65 personnes se sont déjà noyées en 2025 sur les côtes canariennes, un chiffre comparable à celui de l’an dernier. Plus inquiétant encore: la majorité des victimes sont des touristes. Beaucoup se trouvaient dans l’eau ou près du rivage malgré les alertes officielles faisant état de «phénomènes côtiers dangereux» ou la présence d’un drapeau rouge interdisant la baignade.

Traduit de l'allemand

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les vacances: attentes vs réalité
1 / 34
Les vacances: attentes vs réalité
partager sur Facebookpartager sur X
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un séisme de magnitude 7,6 a été signalé au large des côtes japonaises, ce qui a déclenché une alerte au tsunami. Plusieurs personnes ont été blessées.
Un fort tremblement de terre de magnitude 7,6 s'est produit lundi au large de Misawa, sur la côte Pacifique du Japon, à une profondeur de 53 kilomètres.
L’article