Ces selfies de vacances pourraient vous coûter très cher

Nul n'est censé ignorer la loi. Même au bout du monde, sur un transat, les pieds en éventail.

Que vous soyez sur une plage de sable idyllique au bord de la mer, en train de dîner dans un restaurant raffiné, ou au sommet d'une montagne pendant vos vacances de randonnée, les selfies sont devenus un jeu d'enfant grâce aux smartphones. En vacances notamment, beaucoup de gens transforment leur appareil photo de téléphone en véritable journal de bord.

Pour la plupart des gens, les selfies font partie intégrante des vacances. Après tout, on a envie de se remémorer ses vacances de rêve chez soi ou de les partager sur les réseaux sociaux. Cependant, dans certains pays, il est conseillé de faire très attention avant d'appuyer sur le déclencheur.

Les influenceurs, en particulier, consacrent souvent beaucoup de temps à leurs photos, essayant différentes perspectives pour capturer le meilleur cliché possible. Ils oublient parfois qu'ils ne sont pas seuls. Or, c'est précisément ce qui peut avoir de graves conséquences dans certains pays.

Se renseigner sur les règles au préalable

Comme l'explique l'expert en voyages Gavin Lapidus, cité par le Daily Mail:

«Nous recommandons toujours aux voyageurs de se renseigner sur les restrictions de photographie avant de partir, ou mieux encore, de consulter des conseillers en voyages expérimentés qui connaissent les subtilités culturelles et les exigences légales de chaque destination.»

Il est particulièrement important de faire preuve de prudence concernant la manière et les personnes que l'on photographie, surtout dans ou à proximité des sites religieux, des bâtiments gouvernementaux, des institutions culturelles ou des zones militaires. En effet, des sanctions sévères peuvent être appliquées dans certains pays. Le journal britannique en a d'ailleurs listé quelques-unes dans un article du Daily Mail.

En Espagne, par exemple, la «Ley Mordaza» (loi bâillon) est en vigueur depuis 2015. Son objectif est de renforcer la sécurité publique, particulièrement lors des manifestations. Si les touristes sont rarement impliqués dans ces dernières, la loi prévoit cependant des amendes allant de 600 à 30 000 euros pour les personnes qui publient en ligne des images de policiers – à condition que ces clichés mettent en danger les agents ou entravent leur travail.

Dans certains cas, les touristes risquent donc aussi de photographier des policiers sur leurs selfies et d'enfreindre la loi en les publiant sur les réseaux sociaux.

En Italie aussi, à Portofino, les vacanciers ne peuvent pas prendre des selfies partout sans réfléchir. Dans ce haut lieu touristique situé au sud-est de Gênes, des zones d'attente ont été mises en place dès 2023, où il est interdit de s'attarder et, par conséquent, de faire la queue pour des selfies.

Portofino est une destination de voyage extrêmement populaire en Italie.

Cette interdiction concerne principalement les zones très fréquentées comme la Piazzetta au bord de la mer. Elle vise à éviter les attroupements et les entraves à la circulation dans le centre-ville étroit. Quiconque reste trop longtemps dans ces zones risque une amende allant de 65 à 275 euros.

À Dubaï, attention aux selfies imprudents

C'est toutefois à Dubaï que cela risque de coûter le plus cher, selon le Daily Mail. Là-bas, la photographie à des fins privées est en principe autorisée, notamment dans les attractions touristiques populaires.

Cependant, dans l'ensemble des Émirats Arabes Unis (EAU), il est interdit de photographier ou de filmer avec son smartphone les installations militaires, les ports, les aéroports, les palais des souverains, les bâtiments publics, les ambassades, les installations industrielles, les installations pétrolières/gazières et les ponts.

Le ministère des Affaires étrangères allemand, entre autres, met en garde sur son site internet que les interdictions de photographier et de filmer sont «systématiquement sanctionnées par les autorités». Quiconque ne respecte pas ces règles doit s'attendre à ce que son équipement de prise de vue soit confisqué et, éventuellement, à une amende ou même à une peine de prison. Le site web du DFAE distille également çà et là quelques conseils.

Cependant, les touristes ne doivent pas seulement faire attention à ce qu'ils photographient, mais aussi à qui. De manière générale, il est interdit de photographier ou de filmer des personnes sans leur consentement explicite, y compris dans les espaces publics.

Cela peut être considéré comme une violation des droits de la personnalité «et être sanctionné par des amendes allant jusqu'à 500 000 AED et des peines de prison allant jusqu'à six mois». Cela représente environ 125 000 euros.

Le Daily Mail mentionne encore le cas de la Corée du Sud. Dans ce pays, la vie privée est prise très au sérieux grâce à la loi «Right to Face», qui accorde aux membres du public une protection complète de leur image.

«Cela signifie que prendre des photos de personnes sans leur consentement, que ce soit dans des espaces privés ou même dans la rue, peut entraîner des problèmes juridiques tels qu'une éventuelle peine de prison si les sujets sont identifiables. Bien que cette règle ne soit pas largement appliquée, les bâtons à selfie non enregistrés peuvent également techniquement entraîner des amendes.» source

Alors, si vous voulez garder un bon souvenir de vos vacances, il vaut mieux prendre un selfie de moins à certains endroits et peut-être, à la place, profiter pleinement de l'instant présent avec vos propres yeux (même si c'est difficile pour beaucoup d'entre nous).