Trump reçoit le président syrien dans une rencontre historique

Confront
Ahmad al-Chareh a été reçu à la Maison-Blanche ce lundi, une visite historique.Keystone

Trump reçoit le président syrien dans une rencontre historique

Le président américain a reçu lundi Ahmad al-Chareh, une première pour un chef d'Etat syrien et une consécration pour l'ancien jihadiste.
10.11.2025, 22:5110.11.2025, 22:52

A l'occasion de la visite, ce lundi, du président syrien Ahmad al-Chareh à Washington, le département d'Etat a annoncé une nouvelle pause des sanctions américaines de la loi César, en attendant que le Congrès ne les lève éventuellement pour de bon. L'ancien jihadiste est arrivé discrètement à 11h37 locale (17h37 suisses) à la Maison-Blanche.

Il s'agit de la première visite bilatérale d'un chef d'Etat syrien aux Etats-Unis depuis l'indépendance du pays en 1946.

Renforcer la relation entre les deux pays

Il est passé par une entrée latérale, sans le protocole habituellement réservé aux chefs d'Etat et de gouvernement étrangers, que le président américain vient presque toujours accueillir sur le perron. Les journalistes n'ont pas non plus été conviés dans le Bureau ovale en présence des deux dirigeants, comme c'est généralement le cas lors de visites officielles.

La Syrie va demander à Poutine de livrer Bachar al-Assad

Le dirigeant a quitté les lieux aux alentours de 13h20 locales, et s'est arrêté quelques instants pour saluer des partisans qui l'acclamaient devant la Maison-Blanche.

La présidence syrienne a publié un communiqué laconique, accompagné de quelques photos, indiquant que les deux dirigeants avaient évoqué «les manières de développer et renforcer» la relation bilatérale, ainsi que «plusieurs sujets régionaux et internationaux».

«C'est un gars dur»

Ahmad al-Chareh a obtenu une nouvelle pause pour 180 jours de la loi César qui imposait des sanctions américaines drastiques contre le gouvernement de Bachar-al-Assad, et qui avait déjà été suspendue en mai.

Le département d'Etat américain est favorable à une levée complète de cette loi adoptée en 2019, qui bannissait la Syrie du système bancaire international et des transactions financières en dollars, mais cela passe par un vote du Congrès.

Jeudi dernier, Donald Trump, qui se voit en grand pacificateur du Moyen-Orient, avait estimé que son invité faisait «un très bon travail» en Syrie. «C'est un gars dur. Mais je me suis très bien entendu avec lui» lors d'une entrevue en Arabie saoudite en mai, avait-il ajouté. A l'époque, le milliardaire de 79 ans avait jugé son homologue de 43 ans «fort» et «séduisant».

Commentaire
Trump joue les empereurs romains

Pendant la visite du président intérimaire syrien, dont la coalition islamiste a renversé le dirigeant de longue date Bachar al-Assad en décembre 2024, Damas devait signer un accord pour rejoindre la coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis, selon l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack.

Les Etats-Unis, eux, prévoient d'établir une base militaire près de Damas, «pour coordonner l'aide humanitaire et observer les développements entre la Syrie et Israël», selon une autre source diplomatique en Syrie.

Retrait de la liste noire des terroristes

Vendredi, Washington avait retiré le dirigeant syrien de la liste noire des terroristes. Depuis 2017 et jusqu'à décembre dernier, le FBI offrait une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation du leader de l'ancienne branche locale d'Al-Qaïda, le groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU avait aussi levé les sanctions contre Ahmad al-Chareh, à l'initiative des Etats-Unis.

Dès sa prise de pouvoir, le dirigeant syrien a rompu avec son passé, multipliant les ouvertures vers l'Occident et les Etats de la région, dont Israël avec lequel son pays est théoriquement en guerre. Il a toutefois aussi promis de «redéfinir» la relation de son pays avec la Russie de Vladimir Poutine, allié-clé de Bachar al-Assad, qu'il a rencontré à Moscou il y a moins d'un mois.

«Deux générations de jeunes femmes ont été perdues en Syrie»

Les présidents américain et syrien devaient également évoquer les négociations entamées par les autorités syriennes avec Israël pour un accord de sécurité en vertu duquel l'Etat hébreu se retirerait des zones du sud du pays occupées après la chute de Bachar al-Assad.

En mai, Donald Trump avait pressé son homologue syrien de rejoindre les accords d'Abraham, qui ont vu plusieurs pays arabes reconnaître Israël en 2020. (ag/ats)

Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
Une gourde en forme d'ours sème le chaos chez Starbucks
