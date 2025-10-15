bien ensoleillé12°
La Syrie va demander à Poutine de livrer Bachar al-Assad

Voici comment Bachar al-Assad a fuit en Russie
Bachar al-Assad et Vladimir Poutine.Image: EPA SPUTNIK POOL

En visite à Moscou, le président syrien par intérim Ahmad al-Chareh va demander au président russe de remettre «tous ceux qui ont commis des crimes de guerre», y compris le dictateur déchu.
15.10.2025, 13:0015.10.2025, 13:00

Le président syrien par intérim Ahmad al-Chareh, qui effectue mercredi sa première visite en Russie, va demander à Moscou de livrer le dirigeant déchu Bachar al-Assad, a déclaré un responsable gouvernemental syrien. Le nouveau dirigeant syrien est arrivé à Moscou et doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, selon l'agence officielle syrienne Sana.

«Le président Chareh va demander au président russe de remettre tous ceux qui ont commis des crimes de guerre et se trouvent en Russie, en premier lieu Bachar al-Assad», a déclaré le responsable syrien qui a requis l'anonymat.

Depuis le 8 d�cembre, de nombreuses d�l�gations de pays arabes et occidentaux se succ�dent � Damas pour s&#039;entretenir avec le nouveau dirigeant syrien, Ahmad al-Chareh. (Archives)
Ahmad al-CharehKeystone

Chareh avait renversé en décembre 2024, à la tête d'une coalition islamiste, Bachar al-Assad qui avait fui en Russie, l'un de ses principaux alliés. Le président syrien par intérim est notamment accompagné par son ministre des Affaires étrangères et des responsables militaires et économiques.

Il doit également aborder au cours de sa visite des questions économiques liées aux investissements, le sort des bases russes en Syrie et le réarmement de l'armée syrienne, selon le responsable gouvernemental.

Etablir des relations pacifiques

La base navale de Tartous et la base aérienne de Hmeimim, toutes deux situées sur la côte méditerranéenne, constituent les seuls avant-postes militaires officiels de la Russie en dehors de l'ex-URSS. Moscou avait largement utilisé ces installations lors de son intervention en 2015 dans la guerre civile syrienne en soutien à Bachar al-Assad, menant de violents bombardements aériens sur les zones tenues par les rebelles.

Le président Chareh devait initialement participer à un sommet russo-arabe prévu mercredi, mais Moscou l'a reporté, plusieurs dirigeants arabes étant mobilisés pour superviser la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu américain dans la bande de Gaza, entré en vigueur vendredi. Les nouveaux dirigeants islamistes de la Syrie cherchent à établir des relations pacifiques avec la Russie, malgré l'alliance passée de Moscou avec Bachar al-Assad.

Bachar al-Assad a été empoisonné à Moscou

En juillet, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Chaibani, avait été le premier haut responsable du nouveau gouvernement à se rendre en Russie. En janvier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov avait conduit la première délégation russe à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad. (jzs/afp)

L'appartement des Zelensky en Crimée, vendu par la Russie
1 / 13
L'appartement des Zelensky en Crimée, vendu par la Russie
source: www.imago-images.de / imago images
