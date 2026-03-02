Les États-Unis ne disposent que d'un stock limité de missiles de défense THAAD? Image: EPA/US DOD/MISSILE DEFENSE AGENCY

Les Etats-Unis s'inquiètent de leurs stocks de missiles

Le président américain Donald Trump table sur une guerre courte, en Iran. Surtout parce que les missiles de défense aérienne américains pourraient venir à manquer assez rapidement, avertissent experts et expertes.

Plus de «International»

Avant les attaques massives sur l'Iran du week-end du 28 février et 1er mars déjà, des expertes et experts avertissaient: les stocks de missiles des Etats-Unis pourraient s'épuiser rapidement. Lors de la guerre de douze jours en juin 2025, environ 25% des missiles intercepteurs dits THAAD auraient déjà été utilisés, rapportait CNN en juillet de l'année dernière.

Jusqu’à 150 missiles auraient été engagés à ce moment-là, alors que seuls douze nouveaux auraient été acquis en 2025. Avant cela encore, en 2024, onze nouveaux missiles intercepteurs auraient été achetés. Des informations à prendre avec des pincettes, cependant, les chiffres exacts étant classés secrets d'Etat.



Chiffres précis ou pas, ce ratio tirs versus acquisitions semble inquiéter certains experts. Kelly Grieco, du think tank Stimson Center, et qui a auparavant enseigné à l’Air Command and Staff College, a confié au Wall Street Journal, ce dimanche 1er mars:

«Nous consommons les missiles plus vite que nous ne les remplaçons»

Et les Etats-Unis ne manqueraient pas seulement de missiles THAAD (ou acronyme de Terminal High Altitude Area Defense). Les missiles intercepteurs Patriot et les Standard Missiles, ou missiles SM-3, ne seraient eux aussi à disposition des Etats-Unis qu'en quantité limitée, selon cet article.



Ces derniers mois, les Etats-Unis ont également utilisé plusieurs missiles de croisière Tomahawk.

Israël aussi manquerait de missiles

Ainsi, la quantité de ce type matériel de guerre à disposition des Etats-Unis pourrait poser problème si un conflit avec la Chine devait éclater.

Ainsi, il serait dans l'intérêt des Etats-Unis de détruire le plus vite possible un maximum de drones et de missiles iraniens. C’est aussi la raison pour laquelle les Etats-Unis et Israël auraient déclenché les hostilités ce week-end, affirme un haut responsable américain au Wall Street Journal, sous couvert d'anonymat.



Il est avantageux pour les Etats-Unis d'avoir un allié tel qu'Israël pour ce genre d'opérations, mais ses réserves ne seraient pas non plus particulièrement fournies. Les missiles intercepteurs de type Arrow 3 seraient également une denrée assez rare, dans les contrées de Netanyahou.

Quel impact sur la situation actuelle? Jonathan Conricus, ancien porte-parole des forces de défense israéliennes, a déclaré au Wall Street Journal:



«Au final, tout va se jouer sur les chiffres. Combien de missiles intercepteurs nous aurons, et combien de lanceurs ils pourront tirer?»

(vro/dag)