Immeuble effondré à Miami: 18 morts et encore 147 personnes manquantes



Image: AP

Une semaine après l'effondrement d'un immeuble près de Miami, le bilan s'est alourdi à 18 morts lundi. Les recherches se poursuivent pour retrouver 147 personnes encore manquantes dans les décombres.

Après l'effondrement soudain d'un immeuble du front de mer de la Floride, le bilan s'est encore alourdi mercredi, passant à 18 morts. Plus de 140 personnes sont toujours portées disparues, près d'une semaine après la catastrophe.

«Nous avons trouvé deux cadavres supplémentaires sous les gravats. C'est avec grand regret, et une vraie douleur que je dois vous annoncer que ces deux personnes étaient des enfants, de 4 et 10 ans».

Des centaines de secouristes du comté de Miami-Dade, appuyés de renforts venus de tout l'Etat de Floride et même d'Israël et du Mexique, s'activent sans relâche à Surfside, au sud-est des Etats-Unis.

«On ne peut pas nier la situation actuelle: cela fait plus de six jours depuis l'effondrement et les chances de trouver des personnes vivantes sont minces», a indiqué le commandant adjoint de l'équipe de secours israélienne, qui prête main-forte aux sauveteurs américains depuis dimanche.

Plus de 1300 tonnes de béton ont déjà été fouillées. Deux grandes grues sont utilisées pour retirer prudemment les débris. Les pompiers, qui travaillent nuit et jour dans la chaleur et l'humidité, sont épaulés par des techniques de recherche par l'image et par le son pour localiser des poches d'air.

Des «dommages structurels majeurs» observés en 2018

Un rapport portant sur l'état de l'immeuble effondré en Floride avait noté dès 2018 des «dommages structurels majeurs», ainsi que des «fissures» dans le sous-sol du bâtiment, selon des documents publiés vendredi soir par la ville de Surfside, où a eu lieu le drame.

«L'imperméabilisation défectueuse cause des dommages structurels majeurs à la dalle de béton structurelle sous ces zones»

Cette «enquête de terrain» avait été réalisée par un cabinet d'experts il y a trois ans. L'étude comporte aussi de nombreuses photographies, notamment certaines dans le parking de l'immeuble. «Des fissures et des écailles de degrés variés ont été observées dans les colonnes de béton, les poutres et les murs», écrivait Frank Morabito. (ats)

