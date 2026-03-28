Utiliser un terminal Starlink en Iran peut mener à une lourde peine de prison. Image: Imago, montage watson

Ces activistes américains aident les Iraniens à accéder à Starlink

Des activistes américains aident des Iraniens à accéder à Starlink pour contourner les restrictions d’internet du régime, tout en limitant les risques de répression.

Charlotte CAUSIT, Washington, Etats-Unis / AFP

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Alors que la guerre en Iran est assortie d'un blocage quasi-total d'internet, des militants se mobilisent dans le monde et en particulier aux Etats-Unis pour permettre à des Iraniens de rester connectés via le réseau Starlink.

Bien qu'officiellement non disponible en Iran, le système d'internet par satellite du milliardaire Elon Musk y a gagné du terrain ces dernières années grâce à un réseau d'acteurs internationaux, détaillent plusieurs personnes installées aux Etats-Unis et impliquées dans ces efforts.

Des centaines d'appareils livrés

Ces militants numériques travaillent depuis 2022, après les manifestations massives ayant suivi la mort de Mahsa Amini, à importer clandestinement des antennes Starlink en Iran et à aider les Iraniens mettant la main dessus à les utiliser de manière sécurisée, d'autant plus que les autorités iraniennes répriment officiellement depuis 2025 l'usage de ces terminaux, passible de prison.

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Emilia James, de l'organisation américaine NetFreedom Pioneers, rapporte, tout en précisant ne pas pouvoir entrer dans les détails pour des raisons de sécurité:

«A ce jour, nous avons livré plus de 300 appareils dans le pays»

Ahmad Ahmadian, directeur exécutif d'Holistic Resilience, explique que son association a acheté «des appareils Starlink dans des pays européens ou ailleurs» avant de les faire passer en Iran via les «pays voisins».

Des réseaux clandestins pour plus de sécurité

Si elle a ainsi fourni «jusqu'à 200» antennes à des acteurs de la société civile, l'association a aussi facilité la vente de «plus de 5000 Starlink» en mettant en relation des citoyens lambdas avec des revendeurs clandestins, explique-t-il.

Une manœuvre moins risquée, puisque la détention d'un Starlink envoyé par une entité américaine pourrait aggraver les peines en cas d'arrestation, pointe-t-il. Holistic Resilience s'appuie donc sur les réseaux de contrebande et propose à distance des conseils de sécurité numérique, mais aussi des modes d'emploi.

Car les Iraniens doivent user de subterfuges pour souscrire à Starlink et payer l'abonnement, les moyens de paiement Visa et Mastercard ne fonctionnant pas dans le pays.

S'il est impossible pour eux de savoir combien d'antennes ont réussi à entrer dans le pays et à être activées, Ahmadian estime «qu'il y a sans aucun doute plus de 50 000 Starlinks en Iran».

Emilia James de NetFreedom Pioneers évalue, elle, à «des dizaines de milliers» le nombre d'appareils sur le territoire, peuplé de 92 millions de personnes. Sollicitée, Starlink n'a pas répondu dans l'immédiat.

Des prix prohibitifs et une forte répression

Si ces terminaux peuvent en réalité être utilisés par plusieurs personnes en fournissant, par exemple, un accès internet à toute une famille ou un immeuble, l'accessibilité reste tout de même limitée, car «c'est hors de prix», reconnaît Emilia James.

Pour se fournir une antenne Starlink sur le marché noir, les Iraniens devaient en effet débourser environ «800 ou 1000 dollars» (630 à 800 francs) fin 2025, rapporte Ahmad Ahmadian, un montant déjà prohibitif.

A cela s'ajoutait le prix de l'abonnement, qui a néanmoins été rendu gratuit pour tout nouvel abonné depuis les importantes manifestations de janvier qui ont été réprimées dans le sang. Depuis cet épisode et le début de la guerre fin février, le montant des antennes a explosé et peut atteindre 4000 dollars pièce (3150 francs), selon Ahmadian, qui explique:

«Je pense qu'il y a actuellement un problème d'approvisionnement pour beaucoup de vendeurs, car la plupart de ces Starlink entraient dernièrement par les frontières sud et par les voies navigables, dont le détroit d'Ormuz où la navigation est aujourd'hui paralysée.»

A cela s'ajoutent inévitablement les risques accrus que prennent les vendeurs et potentiels acheteurs.

Depuis le début de la guerre et l'instauration de ce nouveau blocage d'Internet, les autorités iraniennes ont sévi contre l'utilisation de Starlink et tenteraient au moins localement d'identifier des antennes sur les toits ou balcons, rapporte James, créant des inquiétudes supplémentaires.

Mi-mars, un homme présenté comme la tête d'un réseau qui monnayait des accès à internet via Starlink a ainsi été arrêté par les autorités iraniennes.