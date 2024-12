Les Etats-Unis sont au bord du shutdown

On a raté son mariage? Aux Etats-Unis, on fête son divorce

L’échec du vote laisse la Chambre sans solution immédiate. Le président républicain Mike Johnson, tiraillé entre des conservateurs exigeant des coupes budgétaires et des démocrates pressant pour un compromis, se retrouve dans une position délicate. Un «shutdown» entraînerait le chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires et le gel d’aides sociales. Le temps presse avant l'heure fatidique de minuit, vendredi.(mbr avec ats)

Cette crise budgétaire porte la marque d’une présidence Trump 2.0 avant même son investiture le 20 janvier. Fidèle à son style, l’ancien président avait qualifié le premier accord bipartisan de «ridicule et extraordinairement onéreux». Son allié Elon Musk, dans une série de messages enflammés sur X, avait également exhorté les élus à «tuer le texte» et dénoncé des dépenses «inutiles».

Ils ressemblent à des pingouins et meurent par millions

En Alaska, les guillemots meurent. En l'espace de deux ans seulement, leur nombre a diminué de moitié. En voici la raison.

Il ressemble à un pingouin, mais il peut voler. L'Alaska s'inquiète pour un oiseau de mer légendaire: le guillemot de Troïl. Une étude à long terme a révélé que la population de guillemots dans l'Etat américain le plus au nord a diminué de plus de moitié. Selon les chercheurs, la cause en était une vague de chaleur marine de près de deux ans dans le nord-est de l'océan Pacifique entre 2014 et 2016. L'étude publiée dans la revue spécialisée Science montre que la population totale, qui comptait autrefois environ 8 millions d'individus, ne s'est pas encore rétablie. En Allemagne, le magazine scientifique Spektrum avait été le premier à en faire état.