Comment l'Iran et les Etats-Unis se défient depuis 47 ans

Leaders à grande poigne dans leur pays, Donald Trump et Mohammed Ali Khamenei ont eu des relations conflictuelles jusqu'au décès du guide suprême iranien dans des frappes américaines en février 2026. Image: Montage watston

Les relations entre l'Iran et les Etats-Unis sont tendues depuis un demi-siècle. En marge des négociations au Pakistan, retour sur les différentes étapes de cette défiance mutuelle.

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L'Iran et les Etats-Unis entretiennent des relations conflictuelles depuis la Révolution islamique de 1979 et la prise d'otages à l'ambassade américaine à Téhéran. Retour sur un demi-siècle de difficultés en marge des négociations qui pourraient s'avérer historiques à plus d'un titre.

Une prise d'otages pour débuter

Le 4 novembre 1979, sept mois après la proclamation de la République islamique d'Iran, des étudiants islamistes prennent d'assaut l'ambassade américaine, exigeant l'extradition de l'ex-chah Mohammad Reza Pahlavi, renversé après des mois de manifestations et soigné aux Etats-Unis.

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Cinquante-deux diplomates et employés sont retenus en otage pendant 444 jours. En avril 1980, neuf mois avant leur libération, Washington rompt les relations diplomatiques et impose un embargo commercial.

Clinton et Bush sévissent

Le 30 avril 1995, Washington annonce un embargo commercial et financier total contre l'Iran, accusé par le président Bill Clinton de soutenir le terrorisme. Des sanctions sont ensuite imposées contre les sociétés investissant dans les secteurs pétrolier ou gazier iraniens.

En 2002, le président George W. Bush place l'Iran parmi trois pays (avec l'Irak et la Corée du Nord) formant un «axe du mal soutenant le terrorisme».

Un accord historique

En 2005, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad relance l'enrichissement d'uranium, Téhéran affirmant développer le nucléaire pour des besoins civils. En 2011, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) fait cependant état d'informations «crédibles» selon lesquelles l'Iran a mené des activités liées au développement d'un «engin nucléaire explosif dans le cadre d'un programme structuré» avant 2003.

Le 15 juin 2013, les Etats-Unis, sous Barack Obama, se disent «prêts à collaborer directement» avec le nouveau président, Hassan Rohani. En septembre, ils se parlent au téléphone, une première depuis 1979.

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Le 14 juillet 2015, Téhéran et six grandes puissances (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Allemagne) concluent à Vienne un accord visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, en échange d'un allègement des sanctions internationales. Le pacte est entériné par l'ONU la même année.

Trump se retire de l'accord

Le 8 mai 2018, lors de son premier mandat, le président Donald Trump annonce le retrait unilatéral des Etats-Unis de ce pacte, suivi d'un rétablissement de sanctions. Un an plus tard, l'Iran commence à s'affranchir de certains engagements.

Les efforts diplomatiques internationaux sont restés infructueux par la suite, les sanctions de l'ONU sont rétablies le 28 septembre 2025, et l'accord expire officiellement le mois suivant.

L'escalade dès 2020

Le 3 janvier 2020, le puissant général iranien Qassem Soleimani est tué dans une frappe américaine à Bagdad. Donald Trump assure qu'il préparait des attaques imminentes contre des diplomates et militaires américains. En représailles, l'Iran lance des missiles contre des bases abritant des soldats américains en Irak.

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Lors d'une guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne inédite contre l'Iran, les Etats-Unis ont lancé le 21 juin 2025 des frappes contre trois importants sites nucléaires iraniens. Donald Trump assure qu'ils ont été anéantis, mais l'étendue précise des dégâts n'est pas connue.

Tout le Moyen-Orient s'embrase en 2026

Après un vaste mouvement de contestation déclenché fin décembre 2025, Donald Trump menace plusieurs fois de frapper l'Iran en réponse à la répression sanglante. Début février, les deux pays reprennent des sessions de pourparlers indirects, via une médiation omanaise. Washington réclame un accord dépassant le seul programme nucléaire iranien pour englober aussi les capacités balistiques, ce que Téhéran rejette.

Le 28 février, Donald Trump annonce que les Etats-Unis ont lancé avec Israël des «opérations de combat majeures» qui ont tué dès le premier jour le guide suprême Ali Khamenei et visé au cours des semaines suivantes les dirigeants et infrastructures militaires et nucléaires de l'Iran.

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L'Iran a riposté en frappant Israël et les pays du Golfe, notamment les installations d'hydrocarbures, et en bloquant quasi totalement le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux. Le 8 avril, un cessez-le-feu convenu entre Washington et Téhéran est entré en vigueur. (btr/afp)