International
Etats-Unis

Avec le prisonnier Maduro au tribunal à New York

KEYPIX - epa12628899 Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment ...
Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores lors de leur transport au tribunal. à New York.Image: EPA

Avec le «prisonnier» Maduro au tribunal

Le président vénézuélien enlevé par les Etats-Unis a comparu lundi devant un tribunal new-yorkais. Il y a clamé son innocence. Reportage.
06.01.2026, 09:4206.01.2026, 09:42
Ben TURNER, new york/afp

Nicolas Maduro a pénétré lundi dans une salle d'audience bondée d'un tribunal de New York la tête haute, parcourant du regard les bancs du public et adressant quelques salutations en espagnol, avant de lancer: «Je suis innocent».

Vêtu d'une chemise sombre par-dessus une tenue de prison orange, le président vénézuélien déchu a affirmé que les forces américaines l'avaient «kidnappé» et qu'il se considérait comme un «prisonnier de guerre».

La chute de Maduro secoue «le club des 5» du pouvoir

«Je suis un homme respectable. Je suis toujours le président de mon pays», a-t-il déclaré au début de l'audience de 30 minutes, au cours de laquelle il a plaidé non coupable d'accusations de trafic de drogue.

L'attention du monde entier

Nicolas Maduro ne s'y est exprimé qu'en espagnol et a suivi la procédure grâce à une traduction simultanée par casque audio. Ses propos ont été relayés à la cour par un interprète. Armé d'un stylo et de papier, il a pris des notes tout au long de l'audience et a rarement levé les yeux de son bureau.

La salle à la moquette bleue, située au dernier étage du tribunal fédéral de Manhattan, était pleine d'avocats, de policiers et de journalistes. Visiblement conscient d'avoir l'attention du monde entier, Nicolas Maduro a tenté d'en faire une tribune pour dénoncer l'opération militaire américaine menée contre lui et son épouse.

L'opération de Trump au Venezuela fait «paniquer» l'Iran

«Je suis le président de la république du Venezuela et je suis ici kidnappé depuis samedi 3 janvier. J'ai été arrêté à mon domicile à Caracas, au Venezuela...», a-t-il commencé alors qu'on lui demandait de confirmer son identité devant la cour. «Il y aura un moment et un lieu pour aborder tout cela», l'a interrompu le juge, Alvin Hellerstein.

👉Notre direct sur la situation au Venezuela👈

L'un des moments les plus marquants est survenu à la fin de l'audience, lorsque Nicolas Maduro a eu un bref échange animé avec un homme dans le public après que ce dernier eut crié qu'il paierait pour ses crimes. «Je suis un prisonnier de guerre», a répondu Maduro avant d'être conduit hors de la salle d'audience.

Des dizaines de manifestants

Son épouse, Cilia Flores, les cheveux blonds attachés et portant une tenue similaire, était assise près de Nicolas Maduro pendant l'audience, un avocat entre eux. Deux policiers se tenaient derrière eux mais aucune arme n'était visible.

In this courtroom sketch, Venezuelan President Nicolas Maduro, left, and his wife, Cilia Flores, second from right, appear in Manhattan federal court with their defense attorneys Mark Donnelly, second ...
Nicolas Maduro et Cilia FloresKeystone

Un contraste saisissant avec les images spectaculaires de la matinée, montrant le couple escorté d'une prison dans un véhicule blindé avec des agents de police lourdement armés. Devant le tribunal, plusieurs dizaines de partisans et opposants au président vénézuélien déchu se faisaient face.

D'un côté, un groupe brandissait des drapeaux vénézuéliens et des pancartes proclamant «USA, ne touchez pas au Venezuela» et scandait «Viva, viva Maduro». «Je suis là pour m'opposer aux guerres américaines (...) Ca ne rendra pas l'Amérique plus sûre, ça rendra les gens de Wall Street plus riches», dénonce ainsi Sydney Loving, 31 ans, venue de Minneapolis pour protester contre la capture d'un chef d'Etat étranger par son pays.

Que va faire Trump avec le Venezuela? 5 scénarios

De l'autre côté de la barrière, Angel Montero, un Vénézuélien de 36 ans, se réjouissaient au contraire: «Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et c'est le plus beau cadeau que j'aie jamais reçu de toute ma vie».

