Ces nouvelles révélations achèvent la Maison-Blanche

Face à la réaction pour le moins «minimaliste» de l'administration Trump, après la révélation d'une faille de sécurité massive, le magazine The Atlantic a décidé de publier mercredi l'intégralité de la conversation hautement sensible entre de hauts responsables, dans un canal non protégé Signal.

«Bon, à propos de ce chat Signal...», débute The Atlantic ce mercredi, avec un poil d'ironie. Le coup de grâce, après les révélations explosives du journaliste Jeffrey Goldberg ce lundi. Pour rappel, le rédacteur en chef du magazine a intégré un peu malgré lui un échange privé entre de hauts responsables américains sur leurs plans de frappes au Yémen.

La Maison-Blanche, elle, avait continué à faire l'autruche - un «pépin mineur», a balayé le président Donald Trump.

«Personne n'a envoyé de SMS concernant des plans de guerre. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet», a renchéri lundi le ministre de la Défense, Pete Hegseth. «Aucun document classifié n'a été partagé au sein de ce groupe Signal», a ajouté la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, lors d'une audition au Sénat mardi.

«Pour être clair, mes communications dans le groupe de messagerie Signal étaient entièrement autorisées et légales et ne contenaient pas d’informations classifiées» Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, lors de l'audition mardi au Sénat

Quant au vice-président JD Vance, qui se trouvait également sur le groupe, il a accusé The Atlantic d'avoir «survendu» ses révélations.

De quoi faire faire bondir le prestigieux magazine. Lequel a décidé de publier l'intégralité des messages échangés sur ce fil de discussion – baptisé le «petit groupe PC houthi» par le conseiller de Donald Trump, Michael Waltz – afin de laisser l'opinion publique en juger.

«Chacun devrait consulter ces messages pour tirer ses propres conclusions» Le rédacteur en chef Jeffrey Golberg, dans ce nouvel article révélateur, mercredi

«Si ces informations, notamment les heures exactes de décollage des avions américains pour le Yémen, étaient tombées entre de mauvaises mains (...), les pilotes et autres personnels américains auraient pu être exposés à un danger encore plus grand que celui auquel ils seraient normalement confrontés», s'insurge The Atlantic.

Comme expliqué lundi, une grande partie des discussions, entamées le 11 mars dernier, portait sur le calendrier et la justification des attaques contre les Houthis au Yémen. Ponctuée, ici ou là, de remarques sur les lacunes des alliés européens («des boulets», «PATHETIQUE», selon Pete Hegseth).

Toutefois, le jour de l'attaque, le samedi 15 mars, la discussion a dévié vers l'aspect opérationnel, souligne The Atlantic.

Pete Hegseth, à 11h44 La météo est FAVORABLE. Nous venons de confirmer avec le CENTCOM que nous sommes prêts pour le lancement de la mission.



Le CENTCOM, ou Commandement central, est le commandement militaire de combat pour le Moyen-Orient.

Comme le précise The Atlantic, il faut noter que le message du ministre de la Défense a été envoyé à 11h44 sur un groupe comportant un numéro inconnu (celui du journaliste Jeffrey Goldberg), 31 petites minutes avant le lancement de l'opération militaire. Il poursuit:

Pete Hegseth 12h15: LANCEMENT des F-18 (1er programme de frappe)



13h45: Début de la première fenêtre de frappe du F-18 «à déclenchement» (le terroriste ciblé est à sa position connue, il doit donc être à l'heure ; lancement des drones d'attaque (MQ-9))



14h10: Lancement de nouveaux F-18 (2e programme de frappe)



14h15: Frappez les drones sur la cible (C'EST À CE MOMENT QUE LES PREMIÈRES BOMBES SERONT DÉFINITIVEMENT LARGÉES, en attendant les cibles «basées sur le déclenchement» antérieures)



15h36: Début du deuxième lancement de F-18 – également, premiers Tomahawks basés en mer lancés



Pete Hegseth SUITE À SUIVRE (selon le calendrier)



Nous sommes actuellement sans problème en matière d’OPSEC.



Par «OPSEC», entendez «sécurité opérationnelle».

Pete Hegseth Bonne chance à nos guerriers.

JD Vance Je ferai une prière pour la victoire.

Quelques instants plus tard, à 13h48, Michael Waltz envoie le message suivant, contenant des renseignements en temps réel sur la situation sur le site d'une attaque au Yémen:

Michael Waltz Vice-président. Bâtiment effondré. Plusieurs identifications positives. Pete, Kurilla, le CI, excellent travail.

Six minutes plus tard, le vice-président, apparemment confus par ce message, écrit:

JD Vance Quoi?

A 14h00, Michael Waltz répond:

Michael Waltz Je tape trop vite. La première cible – leur chef des missiles – nous l'avons identifié avec certitude comme étant entré dans l'immeuble de sa petite amie, et il est maintenant effondré.

JD Vance Excellent.

35 minutes plus tard, John Ratcliffe, le directeur de la CIA, réagit:

John Ratcliffe Un bon début.

Michael Waltz 👊🇺🇸🇺🇸

Un peu plus tard dans l'après-midi de samedi, Pete Hegseth publie:

Pete Hegseth Le CENTCOM était/est au point. Bravo à tous. D'autres frappes se poursuivent pendant des heures ce soir, et un premier rapport complet sera publié demain. Mais à l'heure, sur la cible, et les relevés sont bons jusqu'à présent.

On ignore encore pourquoi un journaliste a été ajouté à l'échange de messages. Micheal Waltz, celui qui a invité le journaliste Jeffrey Goldberg à rejoindre le groupe Signal, a déclaré mardi qu'il enquêtait sur «comment diable il est entré dans cette pièce».

La porte-parole de la Maison-Blanche, elle, a imméditatement réagi dans la foulée de ce nouvel article. «The Atlantic a concédé: ce n'était pas des plans de guerre», a immédiatement réagi Karoline Leavitt. Le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche Taylor Budowich, a renchéri: «The Atlantic a déjà abandonné son récit sur des 'plans' de guerre, et en révélant la conversation complète, ils reconnaissent qu'ils mentent pour maintenir une nouvelle supercherie».

C'est surtout au public américain, désormais, de décider ce qu'il veut faire de ce «petit pépin».