Crash aérien: un rapport confirme l'une des pires craintes

L'une des hypothèses sur la collision entre l'avion de ligne et l'hélicoptère militaire à Washington ce mercredi se voit confirmée par un rapport préliminaire de la FAA: les effectifs de la tour de contrôle de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington n'étaient «pas» à leur niveau «normal» mercredi soir, au moment de la catastrophe qui a fait 67 morts.

Cet effectif de contrôleurs aériens notamment «n'était pas normal pour cette heure de la journée et ce volume de trafic» aérien, a critiqué dans un rapport préliminaire le régulateur américain de l'aviation (FAA) cité d'abord par le New York Times, puis par NBC News, à propos de cette collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire.

«Le contrôleur qui s'occupait des hélicoptères dans la zone de l'aéroport mercredi soir donnait aussi des instructions aux avions qui atterrissaient et décollaient des pistes» Le rapport préliminaire de la FAA

«Ces fonctions sont typiquement assignées à deux contrôleurs, plutôt qu'à un seul», critique encore la FAA.

64 personnes voyageaient dans l'avion de ligne de la compagnie régionale PSA, filiale d'American Airlines, entré en collision avec un hélicoptère de l'armée américaine, avec trois militaires à bord, mercredi soir au-dessus du fleuve Potomac.

