Un Chinois passant par la brèche dans la clôture frontalière. capture d'écran: cbs news

Des milliers de Chinois entrent illégalement aux Etats-Unis grâce à ce trou

De plus en plus de citoyens chinois veulent quitter leur pays et s'installer aux Etats-Unis, même de manière illégale. Au grand dam de Jerry Shuster, dont le terrain se trouve à côté d'un trou dans la clôture frontalière.

Salome Woerlen

Le soleil vient à peine de se lever lorsque le premier groupe se faufile à travers une brèche dans la clôture frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique. Des Chinoises et des Chinois, pour la plupart. Certains avec des valises à roulettes, après un vol direct de la Chine vers le Mexique, d'autres avec des sacs à dos poussiéreux, après avoir traversé l'Amérique latine.

Un spectacle inattendu pour l'équipe de la chaîne australienne CBS News, qui s'est positionnée pendant quatre jours juste à côté de la brèche. Les journalistes ont observé plus de 600 personnes — adultes et enfants — traverser la clôture de manière incontrôlée. La journaliste Sharyn Alfonsi s'est entretenue avec certains des migrants, parfois avec l'aide d'un traducteur.

C'est le cas d'un Chinois diplômé qui espère trouver du travail à Los Angeles. Son voyage de la Chine vers les Etats-Unis a duré 40 jours et est passé par la Thaïlande, le Maroc, l'Equateur, la Colombie, le Panama, le Costa Rica et le Nicaragua, raconte-t-il.

La plupart des clandestins étaient en contact avec des trafiquants de Tijuana, au Mexique. Ils ont dû payer 400 dollars par personne pour le trajet d'une heure jusqu'à la brèche. Une fraction seulement d'un voyage beaucoup plus coûteux: une ouvrière d'usine raconte à CBS qu'elle a vendu sa maison pour pouvoir payer les 14 000 dollars nécessaires au voyage vers les Etats-Unis.

Certains jours, des groupes entiers passent par cette brèche. capture d'écran: cbs news

Elle n'est pas la seule à tenter ce coûteux voyage vers l'inconnu: selon les données de l'administration américaine des douanes et de la protection des frontières, 37 000 citoyens chinois ont été interceptés l'année dernière alors qu'ils entraient illégalement aux Etats-Unis depuis le Mexique. C'est 50 fois plus que deux ans auparavant.



Instructions sur TikTok

Les migrants citent comme raisons le climat politique de plus en plus répressif ainsi que la lenteur de l'économie chinoise. Le confinement, qui a duré extrêmement longtemps dans le pays, a notamment laissé des traces. Une femme de 37 ans raconte qu'elle a dû abandonner son entreprise de garde d'enfants. Mais pour son voyage aux Etats-Unis, elle a laissé encore plus derrière elle: ses deux jeunes enfants, restés à la maison avec sa famille.

Un groupe de migrants s'approche d'un véhicule des patrouilles frontalières. capture d'écran: cbs news

Elle explique qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles elle a décidé de se rendre aux Etats-Unis. Pas seulement le travail, mais surtout la liberté.

La plupart des migrants ont appris l'existence de cette brèche spécifique dans la clôture par le biais des réseaux sociaux. Sur TikTok, on trouve des instructions étape par étape sur la manière d'organiser un passage clandestin et de trouver le trou. Après avoir traversé la frontière, les migrants marchent environ 800 mètres le long d'une route non goudronnée avant d'attendre en file indienne l'arrivée de la patrouille frontalière américaine. C'est là qu'ils se rendent.

3000 par semaine

Les environs ressemblent à un paysage lunaire. Parsemé de détritus et de tentes qui ont été abandonnés, écrit CBS News. Jerry Shuster s'énerve depuis des mois. Ce retraité de 75 ans est propriétaire du terrain. Il s'insurge:

«Quand ils viennent ici, ils arrivent avec des valises. Ils viennent préparés avec des ordinateurs, comme s'ils étaient arrivés hier d'un bateau de croisière norvégien».

Le terrain de Jerry Shuster, parsemé de tentes et de toilettes à certains endroits. capture d'écran: cbs news

Tout a commencé en mai, lorsqu'il a vu de la fumée s'élever sur son terrain. En allant voir, il a découvert des migrants qui avaient mis le feu à ses arbres pour se tenir chaud. Cela s'est reproduit il y a quatre mois. Il a demandé aux gens de ne pas mettre le feu à ses arbres. Lorsqu'ils l'ont encerclé, il est rentré chez lui, a pris son arme à feu et a tiré en l'air. Il a alors été arrêté et son arme confisquée.

Il est lui-même un immigré de Yougoslavie, mais il n'est pas entré illégalement aux Etats-Unis. Ce n'est pas le cas des migrants qui passent sur son terrain. Il en compte parfois 3000 par semaine.

Jerry Shuster. capture d'écran: cbs news

De moins en moins de visas

Depuis la propriété de Jerry Shuster, les migrants sont conduits à un centre de détention provisoire près de San Diego, où ils sont contrôlés. En général, ils peuvent quitter la prison dans les 72 heures et déposer une demande d'asile aux Etats-Unis.

Pendant des années, des millions de Chinois ont pu entrer aux Etats-Unis avec un visa qui leur permettait d'y étudier, d'y travailler ou d'y voyager. Mais en raison des tensions croissantes entre la Chine et les Etats-Unis, ces visas sont de moins en moins délivrés.

Comme l'écrit CBS, les Etats-Unis ont délivré 2,2 millions de visas temporaires aux citoyens chinois en 2016. En 2022, ils n'étaient plus que 160 000.

Et c'est ainsi que de nombreux Chinois se tournent vers la dernière option: le passage illégal de la frontière. En fait, il existe des points d'entrée officiels le long de la frontière, mais le temps d'attente pour y obtenir un rendez-vous est de trois à quatre mois. Passer par la brèche — grâce aux instructions sur TikTok — semble donc être pour beaucoup le moyen le plus simple d'atteindre la terre promise.

CBS News a demandé à Jerry Shuster s'il n'avait jamais signalé qu'il y avait une faille dans la clôture. Les autorités sont déjà au courant, dit-il. On lui a demandé d'appeler Washington D.C.

C'est ce qu'a fait CBS News. L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières leur a expliqué que ses agents n'étaient pas habilités à empêcher les gens de passer par la brèche. Ils ne peuvent arrêter les migrants qu'une fois qu'ils sont entrés illégalement. En revanche, il est théoriquement possible de fermer la brèche. Cette mesure figurerait en tête de leur liste de priorités. Ce qui manque encore, c'est l'argent du Congrès.

Traduit et adapté par Noëline Flippe