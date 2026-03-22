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Cuba touchée par une nouvelle panne générale de courant

epa12840316 People play dominoes on a street during a national power outage, in Havana, Cuba, 21 March 2026. Cuba experienced another nationwide blackout due to a total shutdown of the National Electr ...
Samedi, l'île continuait de fonctionner malgré la situation.Keystone

Cuba touchée par une nouvelle panne générale de courant

Sous le coup d'un embargo pétrolier américain, l'île a subi sa deuxième interruption de courant en une semaine.
22.03.2026, 08:0822.03.2026, 08:09

L'île de Cuba était affectée samedi par sa deuxième panne de courant nationale en moins d'une semaine, a annoncé le ministère cubain de l'énergie. Le pays est sous le coup d'un embargo pétrolier américain.

Le ministère a écrit sur le réseau social X:

«Le réseau électrique national a subi une panne totale. Les procédures de rétablissement sont déjà en cours de mise en oeuvre»

Cette coupure, la septième en près d'un an et demi, a commencé à 18h45 (23h45 en Suisse), selon la même source. Le pays de 9,6 millions d'habitants avait déjà connu une panne générale de plus de 24 heures les 16 et 17 mars.

Le gouvernement cubain affirme que les sanctions américaines l'empêchent de réparer son infrastructure électrique vieillissante, mais des économistes relèvent aussi le sous-investissement chronique de l'Etat dans ce secteur.

Trump pourrait réussir là où onze présidents américains ont échoué

Depuis plus de deux mois, les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, principal fournisseur de La Havane, sont interrompues et le président américain Donald Trump menace de sanctionner tout pays qui enverrait du pétrole à Cuba.

Pour justifier sa politique, le président américain invoque une «menace exceptionnelle» que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité des Etats-Unis.

Cuba «vit ses derniers moments»?

La Havane accuse en retour Donald Trump de vouloir «asphyxier» l'économie du pays, sous embargo américain depuis 1962 et qui a subi ces dernières années un renforcement des sanctions américaines. (ats/afp)

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