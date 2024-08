Venu du Minnesota, Tim Walz était jusqu'ici peu connu en dehors des frontières de son Etat. Keystone

«Il sème le chaos»

A peine nommé, Tim Walz attaque Trump

Le colistier de Kamala Harris, nommé ce mardi, s'en est pris à Donald Trump lors de sa première réunion de campagne.

Tout juste nommé, le colistier de Kamala Harris à la présidentielle américaine, Tim Walz, s'est livré à une attaque en règle contre l'ex-président Donald Trump mardi. Il a dépeint le candidat des républicains comme un rétrograde qui «sème le chaos et la division».

«Il n'a aucune idée de ce qu'est le service» de la nation, a lancé à Philadelphie M. Walz lors de sa première réunion de campagne au côté de la vice-présidente américaine, candidate des démocrates à la Maison-Blanche.

«Il n'a pas le temps pour cela parce qu'il est trop occupé à servir ses propres intérêts» Tim Walz

Venu du «Midwest», le gouverneur du Minnesota était jusqu'ici peu connu en dehors des frontières de son Etat. Fort de ses racines rurales, cet ex-professeur et entraîneur de football américain, qui se revendique chasseur, a placé ses débuts sur le «ticket» démocrate sous le signe du franc-parler.

«Si Trump a l'occasion de revenir, il reprendra exactement là où il s'est arrêté il y a quatre ans, mais cette fois, ce sera beaucoup, beaucoup plus grave», a-t-il chargé, en fustigeant un ex-président qui souhaite «restreindre nos libertés» et «aider les super-riches».

«Ne vous y trompez pas: les crimes violents ont augmenté sous Donald Trump. Et c'est sans compter les crimes qu'il a commis» Tim Walz

«Ramener la joie»

Face au programme du milliardaire républicain, Mme Harris est une candidate capable de «ramener la joie» dans le pays, a opposé M. Walz.

Ce dernier à peine nommé, l'équipe de campagne de Donald Trump a tenté de le cataloguer comme un «dangereux gauchiste extrémiste». «Le bilan de Tim Walz est une blague», a taclé J.D. Vance, choisi comme colistier républicain par Donald Trump, devant des fans également réunis mardi à Philadelphie.

Le sénateur républicain de l'Ohio doit calquer ses déplacements sur ceux du duo Harris-Walz cette semaine, qui prévoit une tournée de plusieurs Etats clés capables de faire basculer l'élection.

La Pennsylvanie était le premier d'entre eux et les longues ovations des partisans démocrates ont rappelé à quel point la course à la Maison-Blanche a changé depuis que Joe Biden a accepté de se retirer, face aux inquiétudes sur sa santé. «Nous sommes les 'outsiders' dans cette course. Mais nous avons l'élan», a lancé Mme Harris à la foule.

Depuis son irruption dans la campagne, la vice-présidente a rattrapé le retard qu'accusait Joe Biden sur Donald Trump dans les intentions de vote et a vu s'envoler les montants récoltés. (ats)