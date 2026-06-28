A Venise, l'arrivée de l'ambassadeur américain pourrait dégénérer

Tilman Fertitta veut venir à Venise avec son gros yacht. image: montage watson

A Venise, l'arrivée de l'ambassadeur américain pourrait mal se passer

Tilman Fertitta a prévu un tour d'Italie dans le cadre du 250 anniversaire des Etats-Unis. Mais sa venue dans la Cité des doges avec son yacht géant pourrait se finir en manifestation.

Thomas Wanhoff / t-online

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A Venise, l'arrivée de l’ambassadeur américain provoque des tensions. Tilman Fertitta, qui doit son poste à Rome à Donald Trump, veut en effet arriver à bord de son superyacht d’une valeur de 450 millions de dollars.

Baptisé Boardwalk, ce luxueux navire de cinq étages doit accoster en juillet dans la cité des doges à l’occasion d’une célébration. Mais depuis le somptueux mariage du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, lui aussi arrivé en yacht, un mouvement contre les embaractions privées de luxe en ville a pris de l'ampleur à Venise.

Une visite diplomatique

Tilman Fertitta voulait inscrire cette visite dans le cadre d’une initiative diplomatique destinée à partager avec les Italiens le 250e anniversaire des Etats-Unis. Son Freedom 250 Tour a débuté le 13 juin à Civitavecchia et comprendra, outre Venise, des étapes à Naples, Gênes, Palerme et Cefalù.

Mais l’ambassadeur américain doit désormais s’attendre à des perturbations. Lors du mariage de Jeff Bezos, des activistes avaient menacé de jeter des crocodiles gonflables dans l’eau, contraignant ainsi les organisateurs à déplacer la réception des festivités.

Comme le rapporte The Guardian, Stella Faye, une chercheuse et activiste de 28 ans, a déclaré à l'occasion d’une réunion qui avait rassemblé une quarantaine de manifestants:

«L’année dernière, nous avons gâché la fête de mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez Bezos. Cette année, on va gâcher la tournée de l’ambassadeur!»

Il pourrait gâcher la vue

Les activistes craignent que Tilman Fertitta ne prévoie d’accoster dans le centre historique de Venise à l’occasion de la Festa del Redentore, l’une des traditions les plus importantes de la ville et sans doute aussi sa plus grande fête.

Les célébrations comprendront un feu d’artifice, visible notamment depuis un pont flottant provisoire installé chaque année. L’inquiétude des protestataires est que le yacht, avec ses 32 mètres de haut et 117 mètres de long, pourrait masquer la vue à certains visiteurs.

Selon le site de l’autorité portuaire de Venise, qui traite les demandes de postes d’amarrage pour les yachts, les emplacements centraux pour un bateau de cette taille se trouvent devant la Punta della Dogana, en face de l’église du Redentore, ou à la Riva dei Sette Martiri, un point de vue apprécié des habitants.

Une «gifle» pour les Vénitiens

Selon The Guardian, Giulia Cacopardo, une activiste et coordinatrice culturelle de 29 ans, a déclaré:

«Si la ville autorisait ce yacht à entrer à Venise, ce serait une gifle pour les Vénitiens. Dans une ville où la qualité de vie est au plus bas parce qu’il n’y a pas de possibilités de logement et peu d’emplois, il y a des milliardaires qui pensent pouvoir faire ce qu’ils veulent. Cela montre l’arrogance de l’argent en venant à une fête destinée à des citoyens dont on ne sait probablement rien.»

Cette protestation tombe mal pour l’ambassadeur qui possède notamment l’équipe NBA des Houston Rockets, et dont la fortune est estimée à 12 milliards de dollars. Car les relations entre l’Italie et les Etats-Unis sont tendues.

Donald Trump avait d’abord critiqué la première ministre italienne Giorgia Meloni parce qu’elle avait refusé aux avions américains le droit d’atterrir durant la guerre en Iran. Le président américain avait ensuite affirmé que Giorgia Meloni l’avait supplié de faire un selfie avec lui, ce que la dirigeante italienne avait démenti avec vigueur.

Tilman Fertitta avait tenté de minimiser l’incident et affirmé mercredi, dans une interview à la télévision italienne, que les deux chefs de gouvernement tiraient sur la même corde.