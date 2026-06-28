A Venise, l'arrivée de l'ambassadeur américain pourrait dégénérer

A Venise, l'arrivée de l'ambassadeur américain pourrait mal se passer
A Venise, l'arrivée de l’ambassadeur américain provoque des tensions. Tilman Fertitta, qui doit son poste à Rome à Donald Trump, veut en effet arriver à bord de son superyacht d’une valeur de 450 millions de dollars.
Baptisé Boardwalk, ce luxueux navire de cinq étages doit accoster en juillet dans la cité des doges à l’occasion d’une célébration. Mais depuis le somptueux mariage du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, lui aussi arrivé en yacht, un mouvement contre les embaractions privées de luxe en ville a pris de l'ampleur à Venise.
Une visite diplomatique
Tilman Fertitta voulait inscrire cette visite dans le cadre d’une initiative diplomatique destinée à partager avec les Italiens le 250e anniversaire des Etats-Unis. Son Freedom 250 Tour a débuté le 13 juin à Civitavecchia et comprendra, outre Venise, des étapes à Naples, Gênes, Palerme et Cefalù.
Mais l’ambassadeur américain doit désormais s’attendre à des perturbations. Lors du mariage de Jeff Bezos, des activistes avaient menacé de jeter des crocodiles gonflables dans l’eau, contraignant ainsi les organisateurs à déplacer la réception des festivités.
Comme le rapporte The Guardian, Stella Faye, une chercheuse et activiste de 28 ans, a déclaré à l'occasion d’une réunion qui avait rassemblé une quarantaine de manifestants:
Il pourrait gâcher la vue
Les activistes craignent que Tilman Fertitta ne prévoie d’accoster dans le centre historique de Venise à l’occasion de la Festa del Redentore, l’une des traditions les plus importantes de la ville et sans doute aussi sa plus grande fête.
Les célébrations comprendront un feu d’artifice, visible notamment depuis un pont flottant provisoire installé chaque année. L’inquiétude des protestataires est que le yacht, avec ses 32 mètres de haut et 117 mètres de long, pourrait masquer la vue à certains visiteurs.
Selon le site de l’autorité portuaire de Venise, qui traite les demandes de postes d’amarrage pour les yachts, les emplacements centraux pour un bateau de cette taille se trouvent devant la Punta della Dogana, en face de l’église du Redentore, ou à la Riva dei Sette Martiri, un point de vue apprécié des habitants.
Une «gifle» pour les Vénitiens
Selon The Guardian, Giulia Cacopardo, une activiste et coordinatrice culturelle de 29 ans, a déclaré:
Cette protestation tombe mal pour l’ambassadeur qui possède notamment l’équipe NBA des Houston Rockets, et dont la fortune est estimée à 12 milliards de dollars. Car les relations entre l’Italie et les Etats-Unis sont tendues.
Donald Trump avait d’abord critiqué la première ministre italienne Giorgia Meloni parce qu’elle avait refusé aux avions américains le droit d’atterrir durant la guerre en Iran. Le président américain avait ensuite affirmé que Giorgia Meloni l’avait supplié de faire un selfie avec lui, ce que la dirigeante italienne avait démenti avec vigueur.
Tilman Fertitta avait tenté de minimiser l’incident et affirmé mercredi, dans une interview à la télévision italienne, que les deux chefs de gouvernement tiraient sur la même corde.