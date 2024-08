Sur le plan financier comme politique, les colistiers de Donald Trump et Kamala Harris ne pourraient pas être plus différents. getty/watson

Quel potentiel futur vice-président américain est le plus riche?

Le Wall Street Journal est allé fourrer son nez dans les déclarations fiscales des deux candidats à la vice-présidence. Pour découvrir deux situations financières très différentes.

C'est un passage obligé pour tous les prétendants à la vice-présidence: déposer sa déclaration financière complète auprès de la Commission électorale fédérale, dans les 30 jous qui suivent l'officialisation de sa candidature. Tim Walz et JD Vance ne s'étant pas encore exécutés, les informations sur leur fortune respective sont encore limitées. Leurs équipes ont refusé de communiquer sur la question, mais le secret ne devrait donc pas le rester bien longtemps.

D'autant que le Wall Street Journal est parvenu à mettre la main sur quelques données intéressantes, en primeur, au sujet des revenus des colistiers de Donald Trump et de Kamala Harris.

Du côté de Tim Walz

A commencer par Tim Walz, fraîchement nommé ce lundi. Il ressort que l'ex-prof de géographie et coach de football de 60 ans ne dissimule pas des millions sur son compte en banque. Le démocrate ne possède ni bien immobilier ni investissements particuliers, à l'exception de ses pensions et d'un plan d'épargne-études.

Tim Walz s'avère nettement moins riche que les candidats à la présidentielle les plus récents. Keystone

Selon une déclaration de revenus en 2022, le gouverneur du Minnesota et son épouse Gwen ont gagné ensemble 166 719 dollars avant impôts. Environ 116 000 dollars de cette somme provenaient du salaire de Tim en tant que gouverneur du Minnesota, quand 51 000 proviennent de l'emploi de Gwen Walz, comme enseignante à l'université d'Augsbourg et assistante spéciale de son mari.

D'ailleurs, note le WSJ, l'accession potentielle de Tim au poste de vice-président des Etats-Unis lui permettrait de doubler son salaire - soit 235 000 dollars par an (le salaire du gouverneur du Minnesota s'élève actuellement à 149 550 dollars, selon la Minnesota Legislative Reference Library).

A l'accession du père de famille à son poste actuel, en 2019, les Walz ont vendu leur maison pour environ 300 000 dollars. Ils vivent actuellement dans un logement locatif payé par l'Etat, pendant les travaux de rénovation du manoir du gouverneur.

Du côté de JD Vance

Ce n'est pas tout à fait le même son de cloche du côté de son rival pour le poste numéro 2, JD Vance. Le colistier de Donald Trump est riche, très riche. Multimillionnaire, il possède plusieurs maisons et des participations dans une centaine d'entreprises et toute une gamme d'actifs, dont l'or et la crypto-monnaie.

JD Vance possède notamment pour près de 100 000 dollars de bitcoins. Keystone

Le sénateur perçoit également chaque année des royalties de la part de son éditeur HarperCollins, pour son best-seller publié en 2016, Hillbilly Elegy - soit 121 376 dollars en 2022.

Selon sa déclaration financière, JD Vance a ainsi perçu entre 1,2 et 1,3 million de dollars cette année-là. La plupart de cette somme provenait de Narya Capital Management, une société basée dans l'Ohio qu'il a co-fondée en 2019 et qu'il a quittée trois ans plus tard, après avoir remporté son siège au Sénat.

Selon une analyse du Wall Street Journal, la fortune nette du sénateur de l'Ohio et de sa femme, Usha, se situerait donc entre 4 et 10,4 millions de dollars, sans compter leurs biens immobiliers. Le couple possède notamment une maison de ville à Washington DC, achetée en 2014 pour 590 000 dollars, une maison de cinq chambres à Cincinnati, acquise en 2018 pour environ 1,39 million de dollars, ainsi qu'une maison à Alexandria, en Virginie, d'une valeur d'environ 1,6 million de dollars.

Dans les deux cas, une chose est sûre: si Walz et Vance visent chacun le second poste le plus haut placé de l'exécutif américain, ce n'est certainement pas pour l'appât du gain.