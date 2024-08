Flanqué de sa bande, JD Vance, le colistier de Donald Trump, s'est approché de très près de l'avion de la vice-présidente - avec une idée derrière la tête. image: x

C'était bizarre

Le colistier de Trump a tenté de prendre d'assaut Air Force II

On ne sait pas exactement ce qui a traversé la tête de JD Vance mercredi, sur le tarmac d'un aéroport du Wisconsin, mais c'était un peu gênant.

Plus de «International»

C'est par un hasard plus ou moins heureux que le colistier de Donald Trump, JD Vance, se trouvait au même moment que Kamala Harris sur une piste d'atterrissage du Wisconsin. Du coup, le truculent sénateur de l'Ohio a profité de cette proximité inespérée pour aller inspecter de plus près Air Force Two, l'avion de la vice-présidente.

S'il affichait clairement l'intention d'aller confronter Kamala Harris en personne, JD Vance avait sans doute plus à l'esprit se donner en spectacle devant les journalistes présents sur le tarmac.

Pour preuve, sa tentative d'approche s'est rapidement soldée par un échec, quand il a compris que Kamala Harris ne se trouvait pas à bord de l'appareil. «Je voulais juste voir mon futur avion», a justifié le sénateur à la presse, juste devant l'avion vice-présidentiel.

«J'espère que ce sera mon avion dans quelques mois» JD Vance.

«J'ai aussi pensé que vous pourriez vous sentir seuls, car la vice-présidente ne répond pas aux questions des journalistes», a-t-il poursuivi.

Ces derniers jours, JD Vance a effectiveent critiqué sa rivale avec virulence pour ne pas avoir organisé de conférences de presse ou d'événements spontanés. «J’espère qu’elle changera d’avis, car ce serait une bonne chose pour le peuple américain et pour vous tous, si elle menait une vraie campagne, au lieu d’une campagne depuis son sous-sol et avec un prompteur. C’est tout simplement honteux», a-t-il conclu.

Une invitation à débattre

En tout cas, la campagne de Kamala Harris s'est jetée avec gourmandise sur l'occasion de se moquer des veléités de JD Vance sur Air Force Two, en qualifiant cette approche de «bizarre» - l'adjectif préféré du colistier de Kamala Harris, Tim Walz, qui est devenu viral.

Moins de 40 minutes après que JD Vance se soit précipité sur son «futur» zingue, la campagne Harris a également partagé une vidéo pour se moquer de lui.

«Maintenant, je veux m'asseoir, me détendre et profiter de ma soirée, quand tout à coup j'entends cette voix agitée et grinçante», ricane la voix off, avant de passer de Harris et Walz devant leur avion à l'avion Trump-Vance qui décolle.

Lors de son meeting mercredi à Eau Claire, JD Vance en a rajouté une couche en mettant au défi la vice-présidente de participer à un débat la semaine prochaine, agendé initialement alors qu'elle était encore la colistière de Joe Biden. «Voilà donc ce que je propose à Kamala Harris: si elle souhaite débattre avec moi le 13 août, j'irai», a lancé le sénateur. (mbr)