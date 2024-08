«Qu'il descende de son canapé!» Le décollage réussi de Tim Walz

Kamala Harris et son tout frais colistier ont électrisé Philadelphie cette nuit. image: getty, montage: watson

«Qu'il descende de son canapé!»

Le décollage de Tim Walz

La candidate démocrate à la présidence américaine Kamala Harris a officiellement présenté son colistier mardi à Philadelphie. Tim Walz est immédiatement passé à l'offensive.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Tim Walz n'a pas déçu. Mardi, lors de sa première apparition en tant que nouveau vice-président de la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris, l'homme de 60 ans a prononcé un discours inaugural plein d'énergie. A cette occasion, le gouverneur du Minnesota s'en est naturellement pris à son adversaire politique. A Philadelphie (Pennsylvanie), Walz a de nouveau qualifié d'«étranges» et d'«effrayants» le comportement et les idées du duo républicain Donald Trump et J.D. Vance.

Il a également dénoncé la recrudescence de crimes violents aux Etats-Unis lors du mandat de l'ex-président. «Et cela ne tient même pas compte des crimes qu'il a lui-même commis».

Mais ce qui a bien davantage marqué les esprits, c'est que Walz a lancé ces attaques sur un ton tellement populaire que même Harris a dû rire de bon cœur de temps à autre. Le vice-candidat a ainsi avoué son impatience de débattre avec Vance. Puis il a fait une pause avant de poursuivre:

«Pour autant qu'il descende de son canapé et se montre!» Tim Walz, ironique.

Il s'agissait d'une allusion moqueuse à une rumeur en ligne (infondée) à propos du best-seller de Vance, Hillbilly-Elegie. Il y raconte la manière dont, adolescent, il avait satisfait ses pulsions sexuelles avec un gant en caoutchouc coincé dans une fente du canapé. «See what I did there» a dit Walz après sa blague, avec l'allure d'un père de famille dans une série télévisée à petit budget.

Les milliers de partisans réunis dans l'arène de l'université de Temple ont apprécié. Ils ont longuement acclamé Walz et Harris, dès la première minute de leur apparition commune. «Merci», a dit le gouverneur à la candidate à qui l'avait choisi mardi, «d'avoir ramené la joie».

Encore une allusion. Cette fois-ci à l'ambiance plutôt déprimante qui régnait il y a encore quelques semaines dans le camp démocrate. La dernière fois que le président Joe Biden a fait campagne dans cette même ville, seules quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées dans un gymnase fin mai.

L'élan de Shapiro

Grâce à sa prestation dynamique, Tim Walz a peut-être réussi à faire changer d'avis des membres critiques du parti, qui se sont montrés perplexes à l'annonce de sa nomination. Les démocrates de la côte Est auraient préféré Josh Shapiro, le gouverneur de 51 ans de l'état politiquement très disputé de Pennsylvanie.

Shapiro était également de la partie, venu pour réchauffer le public de Philadelphie. Orateur extrêmement doué, il y est parvenu sans problème. Le gouverneur a reçu un tonnerre d'applaudissements pour son intervention, dans laquelle il a accusé Donald Trump et les siens de vouloir restreindre à tout prix la liberté individuelle. «Je refuse de revenir en arrière», à l'époque où le milliardaire dirigeait le pays.

Si Shapiro a été acclamé, c'est aussi parce que la structure de son discours est bien connue et qu'elle fait ses preuves lors de sa campagne victorieuse pour le poste de gouverneur de Pennsylvanie en 2022. La préférence de Kamala Harris pour Tim Walz n'a toutefois pas semblé déranger outre mesure le public local.

L'entourage de la candidate à la présidence a salué l'alchimie entre les co-listiers. Shapiro passe par ailleurs pour un politicien particulièrement ambitieux, et pas seulement dans son état d'origine. Mais Harris recherchait un équipier et ne voulait probablement pas courir le risque d'être constamment éclipsée par son numéro deux.

Les républicains, eux, n'ont pas manqué une occasion d'attaquer le candidat à la vice-présidence. Ils l'ont accusé d'avoir eu des commentaires pro-israéliens déplacés au cours des derniers mois. J. D. Vance a affirmé que «l'aile pro-Hamas des démocrates» l'en avait empêché. Ce dont il n'a pas été question en revanche c'est l'intensité des critiques de Shapiro - un juif croyant - à l'égard du premier ministre israélien. Son collègue du parti démocrate est, lui, resté bien plus modéré sur ce sujet.



Face à cette mini-controverse, Tim Walz est resté calme. Mardi, il a présenté Josh Shapiro comme un bon ami. Les deux hommes ont récemment assisté à un concert de la légende du rock Bruce Springsteen. Walz a également déclaré à propos de son concurrent: «Bon sang, ce type, il envoie». Un beau compliment, selon l'entourage du gouverneur du Minnesota.

(Adaptation française: Valentine Zenker)