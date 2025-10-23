«Je mange quoi?» Ces fonctionnaires américains ne sont plus payés
«Faut bien que je vive», lance d'un ton amer Diane Miller, 74 ans, au milieu d'un parking en banlieue de Washington. A ses côtés, des centaines d'employés fédéraux, étranglés économiquement par la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, font la queue devant une distribution d'aide alimentaire.
Son tour arrive, elle montre sa carte de fonctionnaire de l'Etat fédéral et reçoit deux cartons: un de fruits et légumes frais, un de denrées non périssables. Une aide «nécessaire» depuis que sa fiche de paie affiche «0».
Des fonctionnaires en manque de moyens
La grande majorité des employés fédéraux ont été placés au chômage technique depuis le 1er octobre et ne touchent plus leur salaire à cause du fameux shutdown, faute d'accord entre les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate sur le budget américain. Diane Miller, les yeux brillants de colère, lance:
Pour accompagner les fonctionnaires, des distributions de nourriture sont organisées à travers le pays. Mercredi, près de Washington, les plus de 310 cartons, contenant chacun l'équivalent de 75 dollars de course, ont été distribués en moins d'une heure.
Dave Silbert, à la tête de la banque alimentaire qui coorganise la distribution, soupire:
Diane Miller, qui travaille pour la Fema, l'agence gouvernementale mobilisée en cas de catastrophe naturelle, qui a vu ses effectifs fondre sous les assauts de Donald Trump, fulmine:
Pour elle, il n'est plus question de faire des dépenses inutiles, et encore moins d'aller au restaurant.
Donald Trump désigné comme coupable
Dans la file d'attente, Adrian, qui préfère taire son nom de famille par crainte de représailles, lâche:
Cette experte en droit fiscal pointe du doigt la politique de Donald Trump, et notamment les drastiques coupes dans les emplois fédéraux effectuées en début d'année via sa commission à l'efficacité gouvernementale, Doge, chapeautée par Elon Musk:
La paralysie budgétaire, qui s'étire depuis 22 jours, est d'ores et déjà la deuxième plus longue de l'histoire du pays.
Des nombreuses craintes quant à l'avenir
La question angoisse Amber, employée des ressources humaines de l'armée américaine qui n'a pas souhaité être identifiée:
Elle dit qu'elle vient d'emprunter 20 000 dollars pour payer son loyer. Elle ajoute:
Diane Miller renchérit: «Si ça dure jusqu'aux vacances de Thanksgiving (réd: fin novembre), puis jusqu'à l'hiver, ce sera la cata!» D'un sourire crispé, la septuagénaire soupire: