Discussions entre Israël, Qatar et Etats-Unis à New York

Special Envoy Steve Witkoff attends a meeting with Ukrainian officials Sunday, Nov. 30, 2025, in Hallandale Beach, Fla. (AP Photo/Terry Renna) Steve Witkoff
Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, en est l'hôte, rapporte le média.Keystone

Les Etats-Unis accueillent dimanche de discrètes discussions entre Israéliens et Qataris à New York, rapporte le média américain Axios, trois mois après la frappe israélienne sur le territoire de l'allié américain dans le Golfe.
08.12.2025, 06:2208.12.2025, 06:22

C'est Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, qui en est l'hôte, rapporte Axios en citant deux sources anonymes, ajoutant que le chef du Mossad David Barnea s'est déplacé côté israélien.

Interrogé par l'AFP, le département d'Etat américain n'a pas fait de commentaire. Les Etats-Unis sont de très proches alliés de ces deux pays, mais Israël et Qatar n'ont pas normalisé leurs relations diplomatiques.

«Une énigme à 4000 milliards de dollars» menace la bourse

Début septembre, une frappe israélienne sans précédent, dont Donald Trump avait dit être «très mécontent», a visé une réunion de négociateurs du Hamas dans la capitale qatarie, Doha, faisant six morts.

Pays médiateur dans la guerre à Gaza, le Qatar accueille le bureau politique du Hamas depuis 2012, avec la bénédiction des Etats-Unis. Doha a toujours fermement nié apporter un quelconque soutien au mouvement islamiste palestinien malgré les accusations venues de responsables politiques américains et israéliens.

Fin septembre, juste après les excuses du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu auprès du Qatar, la Maison Blanche avait annoncé la mise en place d'un groupe entre les trois pays pour «améliorer la coordination, renforcer la communication, résoudre les griefs mutuels et intensifier les efforts collectifs pour prévenir les menaces.»

Axios écrit que la rencontre de dimanche à New York est la première dans ce cadre. (sda/ats/afp)

Thèmes
