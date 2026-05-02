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Cuba dénonce l’escalade des menaces de Donald Trump

Former President Raul Castro, center, and Cuban President Miguel Díaz-Canel, behind with flag, arrive for a gathering marking International Workers&#039; Day at Jose Marti Anti-Imperialist Square in H ...
Le président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé la communauté internationale à réagir.Keystone

Cuba dénonce l’escalade des menaces de Donald Trump

Le président cubain Miguel Díaz-Canel accuse Donald Trump d’avoir porté ses menaces militaires contre Cuba à un niveau «dangereux et sans précédent», appelant la communauté internationale à réagir.
02.05.2026, 19:1502.05.2026, 19:15

Les menaces d'agression militaire de Donald Trump contre Cuba ont atteint un «niveau dangereux et sans précédent», a dénoncé samedi le président cubain, Miguel Diaz-Canel. Le chef de l'Etat a appelé la communauté internationale à réagir.

Le président américain a réitéré vendredi, lors d'une allocution en Floride, sa menace de «prendre le contrôle» de Cuba, suggérant qu'un porte-avions américain pourrait s'y arrêter «sur le chemin du retour d'Iran».

«Le président des Etats-Unis porte ses menaces d'agression militaire contre Cuba à un niveau dangereux et sans précédent», a réagi Miguel Diaz-Canel sur le réseau social X. Il a appelé la communauté internationale à «en prendre note» et à décider «aux côtés du peuple des Etats-Unis» s'il sera permis qu'«un acte criminel aussi radical soit commis».

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Selon le chef de l'État cubain, une intervention militaire américaine viserait avant tout à «satisfaire» les intérêts de la communauté d'exilés cubains installés en Floride, «un groupe restreint mais riche et influent, animé par un désir de revanche et de domination». Miguel Diaz-Canel a averti:

«Aucun agresseur, aussi puissant soit-il, ne trouvera de reddition à Cuba»

Sanctions durcies

Les déclarations de Donald Trump en Floride, où réside la plus grande communauté cubaine à l'étranger, ont été faites quelques heures après la signature par le président américain d'un décret présidentiel durcissant les sanctions américaines contre le gouvernement de La Havane et des entités qui collaborent avec lui.

Le président américain, qui applique une politique de pression maximale contre Cuba depuis le début de l'année, estime que l'île communiste, située à 150 kilomètres des côtes de Floride, continue de représenter «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Outre l'embargo américain en vigueur depuis 1962, Washington, qui ne cache pas son souhait de voir un changement de régime à La Havane, impose depuis janvier à l'île un blocus pétrolier, n'ayant autorisé depuis lors l'arrivée que d'un seul pétrolier russe.

Vendredi, un défilé dénonçant les menaces d'agression américaine a été organisé à l'occasion du 1er-Mai face à l'ambassade des Etats-Unis à La Havane. Le dirigeant révolutionnaire Raul Castro, 94 ans, et le président cubain étaient présents. (tib/ats)

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