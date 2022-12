Le BND, pour rappel

Le Bundesnachrichtendienst (BND) est le service de renseignement extérieur du gouvernement fédéral allemand. Installé dans un campus hautement protégé au coeur de Berlin, l'organisme compte 6500 employés. S'il est dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique, il a concentré ses activités de collecte et d'analyse de renseignements sur la Russie et l'Ukraine depuis le début de la guerre.