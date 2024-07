Donald Trump brise la «trêve» avec Joe Biden

«Ce sera l'un des événements sportifs les plus regardés de l'histoire, peut-être plus important que la Ryder Cup ou même le Masters»

Cette bosseuse écolo joue des coudes pour diriger la France

Marine Tondelier est arrivée en force lors des élections législatives anticipées. La figure des écologistes s'avance comme un atout du camp de la gauche et une «première ministrable».

Toujours affublée de sa veste vert pomme, la dame au blazer n'a pas la langue dans sa poche. Oh non, elle est même bien pendue. Marine Tondelier, la secrétaire nationale pour Les Ecologistes (ex Europe Ecologie les Verts) est une bête de scène, une femme au caractère affirmé qui n'hésite pas à remettre à sa place Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, sur le plateau de France 2. La séquence tourne en boucle sur X et la gauche boit du petit lait.