Trump a signé la loi pour rendre public le dossier Epstein

From left, American real estate developer Donald Trump and his girlfriend (and future wife), former model Melania Knauss, financier (and future convicted sex offender) Jeffrey Epstein, and British soc ...
Donald Trump, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell en 2000.Image: Archive Photos

Trump dit avoir signé la loi pour rendre public le dossier Epstein

Après s'y être longtemps opposé, le président américain a annoncé avoir signé la loi pour rendre public le dossier Epstein. Le ministère de la Justice a 30 jours pour passer à l'acte.
20.11.2025, 05:5920.11.2025, 05:59

Donald Trump a annoncé mercredi avoir signé la loi pour rendre public le dossier Epstein. Il l'a fait dans une publication sur sa plateforme Truth Social, après s'y être opposé pendant des mois. Le flou demeure cependant sur l'étendue des révélations à attendre.

«Je viens juste de signer la loi pour rendre public le dossier Epstein!», a écrit le président américain dans un long message où il accuse les démocrates d'avoir caché la vérité à propos du riche financier, mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Affaire Epstein: le Congrès américain ouvre la boîte de Pandore

Le texte voté mardi au Congrès donne un mois au ministère de la Justice pour rendre disponible l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur le financier new-yorkais et sur toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires liées.

Théories du complot

Le suicide de Jeffrey Epstein dans sa cellule a alimenté d'innombrables théories du complot, selon lesquelles ce financier - aux vastes relations dans les milieux politiques, d'affaires, et du divertissement - aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes.

Après avoir promis pendant la campagne de 2024 des révélations fracassantes, Donald Trump exhorte ses partisans à tourner la page depuis son retour au pouvoir, et qualifie l'affaire de «canular» monté en épingle par l'opposition démocrate.

Le volte-face de Trump

Le président américain, qui n'a jamais été accusé par la justice dans cette affaire, s'est opposé depuis des mois à la proposition de loi de «transparence dans le dossier Epstein».

Voici la curieuse lettre que Trump aurait écrite à Epstein

Mais, dimanche, alors qu'il devenait évident que le texte serait adopté sans encombre au Congrès, Donald Trump a publiquement fait volte-face.

La proposition de loi a été finalement adoptée mardi à 427 voix pour et 1 contre à la Chambre, et le Sénat a utilisé une procédure particulière pour l'approuver sans débat et à l'unanimité. En promulguant la loi, Donald Trump enclenche le compte à rebours de 30 jours. (afp)

