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Le jeune fils de Trump salué pour son rôle «salvateur»

Le jeune fils de Trump salué pour son rôle «salvateur»

West Palm Beach, FL - November 6 : Wife Melania Trumo and son Barron Trump listen as Republican presidential nominee former President Donald Trump walks out on stage with his wife Melania after being ...
Le plus jeune fils de Donald Trump, Barron, a été salué pour sa réaction lors d'une agression d'une amie en Angleterre, en janvier 2025.Image: The Washington Post
Un juge britannique a salué le rôle «salvateur» de Barron Trump, qui avait alerté la police après avoir assisté en visioconférence à l’agression d’une amie, conduisant à la condamnation de son agresseur à quatre ans de prison.
27.03.2026, 18:0727.03.2026, 18:07

Un juge britannique a loué vendredi le rôle «salvateur» du plus jeune fils du président américain Donald Trump, Barron, qui avait contacté en janvier 2025 la police londonienne pour signaler l'agression d'une amie à laquelle il venait d'assister à la suite d'un appel vidéo.

L'agresseur, jaloux de la relation amicale que cette femme entretenait avec Barron Trump, a été condamné vendredi à quatre ans de prison au tribunal de Snaresbrook, dans le nord-est de Londres.

Ils veulent envoyer le fils de Trump faire la guerre en Iran

En prononçant cette peine à l'encontre de Matveï Roumiantsev, un ressortissant russe de 22 ans, le juge Joel Bennathan a expliqué que la victime, craignant d'être tuée, avait réussi à appeler le 999, le numéro d'urgence de la police. Mais l'agresseur lui avait arraché son téléphone et l'avait rattrapée par les cheveux alors qu'elle était sortie pour tenter de demander de l'aide à un voisin.

«A un moment donné au cours de cette agression, un appel a été passé à ou reçu de son ami Barron Trump», a rappelé le juge. S'adressant à Matveï Roumiantsev, il a poursuivi : «Il vous a vu la frapper et vous avez saisi le téléphone pour la filmer, dans un acte de colère visant à l'humilier».

«Monsiur Trump, de manière opportune et responsable, bien qu'il se trouvât aux Etats-Unis, s'est assuré que les services d'urgence d'ici soient appelés et il leur a raconté ce qu'il avait vu»
Le magistrat

Le rôle joué par Barron Trump dans cette affaire avait attiré l'attention des médias lorsque les détails concernant l'appel vidéo avaient été révélés aux jurés.

«Elle se fait frapper»: le fils de Trump a assisté à une agression

Barron, fils du président américain et de la Première dame Melania Trump, avait appelé des Etats-Unis la police britannique le 18 janvier 2025, l'informant qu'il venait d'être témoin de l'agression subie par cette femme à la suite d'un appel vidéo. «Je viens d'avoir un appel avec une fille que je connais. Elle est en train de se faire frapper», disait-il dans cette communication avec la police diffusée pendant le procès.

«C'est vraiment urgent, s'il vous plaît»
Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 19 ans, donnant aux policiers l'adresse à Londres où se trouvait la victime, dont l'anonymat est protégé

Matveï Roumiantsev avait reconnu devant le tribunal avoir été «fâché» par les messages que s'échangeaient la victime et le fils du président américain, qui avaient, selon ce dernier, fait connaissance sur les réseaux sociaux.

Roumiantsev avait été fin janvier reconnu coupable d'agression ayant causé des préjudices corporels et d'entrave au cours de la justice mais il a été acquitté de deux accusations de viol et d'une autre agression qui pesaient à son encontre. (mbr/ats)

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