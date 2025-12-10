brouillard
Eilen Higgins maire de Miami: Trump subit un important revers

Former Miami-Dade County Commissioner and candidate for Miami mayor Eileen Higgins speaks with supporters in advance of a runoff election Tuesday, in Miami Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Lynne Sladky ...
Eilen Higgins est la nouvelle mairesse de Miami.Keystone

Donald Trump subit un important revers dans cette ville américaine

Les démocrates ont remporté mardi la mairie de Miami, une première depuis 28 ans dans la capitale financière de la Floride. Cet Etat du sud des Etats-Unis a majoritairement voté pour Donald Trump aux trois derniers scrutins présidentiels.
10.12.2025, 06:1810.12.2025, 06:18

Eileen Higgins a remporté la mairie de Miami, avec 60% des suffrages face au candidat républicain Emilio T. González soutenu par le président américain Donald Trump, selon les projections de CNN et du quotidien Miami Herald. Elle devient la première femme à la tête de la ville.

Cette victoire dans un Etat où le milliardaire républicain passe la plupart de ses week-ends, dans sa résidence de Mar-a-Lago, vient prolonger une série de succès démocrates. Ceux-ci ont notamment remporté cet automne les élections gouvernorales en Virginie et au New Jersey, ainsi que la mairie de New York.

A Miami, Eileen Higgins, 61 ans, a promis «une gouvernance éthique et responsable qui produit des résultats concrets pour la population». Son élection a été marquée par un taux de participation de 20% seulement, dans une ville comportant une large population d'origine cubaine, traditionnellement acquise aux républicains.

La cote de popularité de Donald Trump a chuté à son plus bas niveau depuis son retour au pouvoir en janvier, notamment en raison du coût de la vie que les Américains imputent en partie à ses droits de douane, selon les sondages.

(ats/acu)

