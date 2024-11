La septicémie

Cette maladie, qui survient suite à une infection qui se propage dans le corps et attaque les organes, peut s'avérer mortelle. Les femmes enceintes sont plus vulnérables aux infections, car leur système immunitaire est affaibli. Pendant la grossesse, la septicémie est associée à un risque plus élevé de complications graves telles que l'accouchement prématuré, la mort du bébé ou le décès de la mère. Un traitement médical immédiat est alors essentiel.