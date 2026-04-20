Les images diffusées par le Centcom. Vidéo: watson

L'attaque américaine

Frappe navale, hélicoptères et lunettes de vision nocturne: l'armée américaine a publié les images de l'assaut américain lancé dimanche sur un cargo iranien.

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L'événement a été dénoncé comme un «acte de piraterie» par Téhéran: l'armée américaine a frappé puis pris d'assaut un cargo iranien dimanche dans le golfe d'Oman.

Un destroyer américain a intercepté le convoi «et lui a ordonné de s'arrêter», a indiqué Donald Trump. Mais l'équipage ayant refusé d'obéir, le navire de guerre l'a immobilisé en tirant sur la salle des machines et «les Marines américains ont maintenant le contrôle du navire», selon le président américain.

Sur X, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, a confirmé avoir sommé l'équipage du navire d'évacuer la salle des machines avant d'endommager son système de propulsion par plusieurs salves d'obus. Des Marines ont ensuite abordé le navire.

L'Iran a promis de riposter

Le cargo concerné est le Touska, qui bat pavillon iranien. Il «a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris», a écrit Donald Trump sur Truth Social. Le porte-conteneurs est visé par des sanctions du Trésor américain, a souligné le chef d'Etat.

Selon le site Marine Traffic, le Touska, parti de Malaisie le 12 avril, était, environ six heures avant l'annonce de Donald Trump, à environ 45 km de l'extrême sud des côtes iraniennes, près de la ville de Chabahar.

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Téhéran a de son côté promis de «riposter bientôt» à l'assaut américain. (jzs avec les agences).