Les autorités américaines tentent de ramener le calme à Minneapolis. Keystone

Gros changement pour les policiers fédéraux à Minneapolis

Les agents déployés dans le Minnesota seront prochainement équipés de caméras-piétons. La mesure sera également déployée dans le reste des Etats-Unis.

Tous les agents fédéraux relevant du ministère de la sécurité intérieure vont être équipés de caméras-piétons à Minneapolis puis dans le reste des Etats-Unis, a annoncé lundi la ministre, Kristi Noem. C'est l'une des revendications des démocrates pour lever la paralysie budgétaire.

Après la mort d'un second manifestant contre les arrestations massives d'immigrés à Minneapolis, tué par des policiers fédéraux, les Etats-Unis sont entrés la semaine dernière en paralysie budgétaire, les démocrates exigeant d'importantes réformes des modes d'action de ses agents pour voter le budget du ministère.

Ils demandent notamment l'emploi systématique de caméras-piétons, l'interdiction du port de la cagoule ou encore qu'un mandat judiciaire précède toute arrestation d'immigrés.

«A l'échelle nationale»

«Je viens de parler avec Tom Homan et les directeurs de la police de l'immigration (ICE) et de la police des frontières», indique sur le réseau social X Noem, en référence au responsable de la politique d'expulsions d'immigrés dépêché par le président américain Donald Trump à Minneapolis pour tenter de ramener le calme.

«Avec effet immédiat, nous distribuons des caméras-piétons à tous les agents sur le terrain à Minneapolis. A mesure que le financement deviendra disponible, le programme de caméras-piétons sera étendu à l'échelle nationale», a affirmé la ministre, assurant que cette mesure serait appliquée «rapidement» dans le reste du pays.

Kristi Noem Keystone

La ville de Minneapolis est secouée par le décès d'Alex Pretti le 24 janvier, qui fait suite à celui d'une autre manifestante, Renee Good, tuée le 7 janvier au volant de sa voiture par un agent de l'ICE. (jzs/ats)