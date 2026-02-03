assez dégagé
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Des caméras pour les policiers fédéraux à Minneapolis

epa12645182 A US Border Patrol agent holds up a tear gas canister towards residents during a confrontation in Minneapolis, Minnesota, USA, 12 January 2026. As part of a federal immigration crackdown i ...
Les autorités américaines tentent de ramener le calme à Minneapolis.Keystone

Gros changement pour les policiers fédéraux à Minneapolis

Les agents déployés dans le Minnesota seront prochainement équipés de caméras-piétons. La mesure sera également déployée dans le reste des Etats-Unis.
03.02.2026, 06:5703.02.2026, 06:57

Tous les agents fédéraux relevant du ministère de la sécurité intérieure vont être équipés de caméras-piétons à Minneapolis puis dans le reste des Etats-Unis, a annoncé lundi la ministre, Kristi Noem. C'est l'une des revendications des démocrates pour lever la paralysie budgétaire.

Après la mort d'un second manifestant contre les arrestations massives d'immigrés à Minneapolis, tué par des policiers fédéraux, les Etats-Unis sont entrés la semaine dernière en paralysie budgétaire, les démocrates exigeant d'importantes réformes des modes d'action de ses agents pour voter le budget du ministère.

A Minneapolis, Trump applique sa stratégie habituelle

Ils demandent notamment l'emploi systématique de caméras-piétons, l'interdiction du port de la cagoule ou encore qu'un mandat judiciaire précède toute arrestation d'immigrés.

«A l'échelle nationale»

«Je viens de parler avec Tom Homan et les directeurs de la police de l'immigration (ICE) et de la police des frontières», indique sur le réseau social X Noem, en référence au responsable de la politique d'expulsions d'immigrés dépêché par le président américain Donald Trump à Minneapolis pour tenter de ramener le calme.

«Avec effet immédiat, nous distribuons des caméras-piétons à tous les agents sur le terrain à Minneapolis. A mesure que le financement deviendra disponible, le programme de caméras-piétons sera étendu à l'échelle nationale», a affirmé la ministre, assurant que cette mesure serait appliquée «rapidement» dans le reste du pays.

epa12690837 US Secretary of Homeland Security (DHS) Kristi Noem attends a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 January 2026. This is the first public meeti ...
Kristi NoemKeystone

La ville de Minneapolis est secouée par le décès d'Alex Pretti le 24 janvier, qui fait suite à celui d'une autre manifestante, Renee Good, tuée le 7 janvier au volant de sa voiture par un agent de l'ICE. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Affaire Epstein: les Clinton acceptent d'être auditionnés
Visé par une procédure d'entrave au Congrès, le couple va être entendu par une commission au sujet des liens passés entre Bill Clinton et le criminel sexuel.
Bill et Hillary Clinton témoigneront devant une commission d'enquête parlementaire américaine sur l'affaire Epstein, a annoncé lundi le porte-parole de l'ancien président américain. Le couple est visé par une procédure d'entrave au Congrès.
L’article