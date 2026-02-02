Donald Trump et le démocrate Taylor Rehmet. Image: Keystone

Cet inconnu prouve que la popularité de Trump a chuté

L'«effet Trump» s’évapore, même dans les anciennes places fortes républicaines du Texas. C'est ce que vient de démontrer Taylor Rehmet, un démocrate inconnu.

Bojan Stula / ch media

Il ne s’agissait que d’une élection locale, pour un siège au Sénat de l’Etat du Texas. Et pourtant, ce résultat sensationnel est un indice de l’ampleur de la chute de la cote de popularité de Donald Trump. Lors d’une élection partielle au Texas, le démocrate Taylor Rehmet a remporté une circonscription située près de Fort Worth.



Ce même district avait été remporté par le président américain avec 17 points d’avance lors de l’élection présidentielle de 2024. La victoire de Taylor Rehmet est considérée comme l’un des plus grands succès surprise démocrate de ces dernières années.

Séisme politique

Taylor Rehmet, président syndical et vétéran de l’US Air Force, s’est imposé lors d’un second tour face à la candidate républicaine Leigh Wambsganss. Après le dépouillement de presque tous les bulletins, il devançait son adversaire d’environ 14 points – un basculement d’environ 31 points par rapport au dernier résultat présidentiel, comme l’a rapporté CNN. Des observateurs parlent d’un «séisme politique».

Le lieu de cette victoire électorale est particulièrement explosif. Le 9ème district sénatorial, dans le nord du comté de Tarrant, est considéré depuis des décennies comme une forteresse républicaine. Avec près d’un million d’habitants, il est plus vaste qu’une circonscription moyenne pour la Chambre des représentants. Selon le journaliste local Bud Kennedy, c’est la première fois depuis le début des années 1980 qu’un démocrate peut représenter cette partie du comté au Sénat texan.

Tendance nationale

Peu avant le scrutin, Donald Trump s’était prononcé à plusieurs reprises publiquement en faveur de Leigh Wambsganss. L’effet de mobilisation attendu ne s’est toutefois pas matérialisé. Après la défaite, Trump a déclaré qu’il s’agissait d’une course locale avec laquelle il n’avait «rien à voir» et dont il ne «savait rien».

Malgré un net désavantage financier – Leigh Wambsganss a récolté plus de 2,5 millions de dollars de dons de campagne, Taylor Rehmet moins de 400 000 – les démocrates sont parvenus à l’emporter. Il est en outre frappant qu’ils aient progressé non seulement lors du vote par correspondance, mais aussi le jour même de l’élection.

Les stratèges du parti interprètent ce résultat comme faisant partie d’une tendance nationale: lors de récentes élections partielles, les démocrates ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne. Le président du Democratic National Committee, Ken Martin, a parlé d’une «surperformance historique».

Appel à la prudence

Parallèlement, des spécialistes des Etats-Unis appellent à la prudence. Les élections partielles enregistrent généralement une faible participation et ne sont que partiellement transposables aux scrutins ordinaires. Au Texas, moins de 100 000 voix ont été exprimées. En outre, des facteurs locaux – par exemple l’opposition à la politique scolaire fortement idéologisée de la candidate républicaine – pourraient avoir contribué au résultat.

Néanmoins, cette victoire est considérée comme un signal d’alarme pour les républicains: même des circonscriptions clairement conservatrices ne sont plus totalement sûres. Un élément qui prend de l’importance à l’approche des élections de mi-mandat de 2026 – et qui nourrit les espoirs de tous les opposants à Trump.