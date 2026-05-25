Une cuve de produit toxique menace des quartiers de Los Angeles

Une cuve contenant des milliers de litres de produit inflammable menace d’exploser dans la banlieue sud de Los Angeles.

Plus de «International»

De l'eau est pulvérisée sur un réservoir endommagé chez GKN Aerospace à Garden Grove, en Californie, le dimanche 24 mai 2026. Keystone

Les autorités californiennes se sont dites dimanche optimistes sur la situation d'une cuve de produit chimique qui menace d'exploser dans la banlieue sud de Los Angeles et a provoqué l'évacuation d'environ 50'000 personnes.

Depuis vendredi, un réservoir contenant environ 26'000 litres de méthacrylate de méthyle, un liquide inflammable utilisé pour la fabrication de plastique, risque de s'épandre dans l'environnement ou d'exploser, menaçant des quartiers de Garden Grove, localité du comté d'Orange.

Les autorités fédérales ont dépêché une équipe d'experts pour évaluer les conséquences possibles. Le directeur de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), Lee Zeldin, a déclaré dimanche à CNN que le «scénario le plus catastrophique» serait qu'un réservoir explose et entraîne l'explosion d'autres réservoirs situés à proximité.

«C'est la raison pour laquelle on assiste à une évacuation d'une telle ampleur.»

Il a toutefois souligné que:

«le scénario le plus probable est celui d'un rejet de faible volume, que les autorités locales seront en mesure de surveiller, de neutraliser et de contenir.»

Les pompiers ont pu observer dans la nuit de samedi à dimanche «une possible fissure dans le réservoir, ce qui pourrait réduire une partie de la pression à l'intérieur», a déclaré TJ McGovern, chef des pompiers locaux, dans un message vidéo.

«Ce que nous avons fait nous donne des informations positives»

Les pompiers avaient fait état samedi d'une hausse de la température à l'intérieur de la cuve, arrosée par des jets d'eau pour la refroidir.

Les autorités, redoutant que cette situation ne conduise à une importante explosion avec dégagement de fumées toxiques, ont demandé dès vendredi à l'ensemble des habitants du périmètre de quitter leur domicile. Ils n'étaient dimanche pas encore autorisés à rentrer chez eux, et des centres d'accueil ont été ouverts pour les accueillir.

Aucun blessé n'a été signalé à ce stade par les autorités, qui n'ont pas communiqué sur l'origine de la fuite, rapportée jeudi.

Les autorités travaillent à la mise en place de barrières pour éviter que le produit toxique ne pollue les cours d'eau ou l'océan, situé à quelques kilomètres.

Selon l'EPA, le méthacrylate de méthyle est irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses chez l'être humain. Il peut aussi provoquer des réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition aiguë ou prolongée.

Les responsables du parc d'attractions Disneyland situé à 8 kilomètres de la cuve ont assuré que le complexe restait «ouvert aux visiteurs» et qu'ils suivaient de près la situation.

Ce réservoir appartient à GKN Aerospace, basée à Birmingham au Royaume-Uni et qui exploite 32 sites de production dans 12 pays dont la Chine, l'Inde, le Mexique, la Turquie, la Suède et l'Allemagne, et emploie 16'000 personnes, selon son site internet.

Cette entreprise de l'industrie aéronautique a déclaré dimanche dans un communiqué «travailler sans relâche pour limiter le risque de fuite» et a présenté des excuses à la population. (dal/ats/afp)