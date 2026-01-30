La mort d'Alex Pretti a soulevé un vent de révolte dans le Minnesota. Keystone

Trump traite Alex Pretti d'«agitateur» et d'«insurgé»

Le président américain a réagi à la publication d'une vidéo montrant l'infirmier de 37 ans, tué samedi à Minneapolis, se rebeller lors d'une interpellation.

Donald Trump a qualifié vendredi l'infirmier Alex Pretti, tué par deux policiers samedi à Minneapolis, d'«agitateur et peut-être insurgé», sur son réseau Truth Social.

Le président fait référence à une vidéo montrant Alex Pretti, onze jours avant sa mort, se rebeller lors d'une interpellation par des policiers, toujours à Minneapolis. Cette ville du nord des Etats-Unis est secouée depuis le début du mois par des manifestations contre les raids de la police de l'immigration.

Alex Pretti aux prises avec la police, peu avant sa mort. Keystone

«Agitateur et, peut-être, insurgé, la cote d'Alex Pretti a fortement chuté avec la vidéo qui vient d'être publiée où on le voit hurler et cracher au visage d'un agent de l'ICE (réd: la police de l'immigration) très calme et maître de lui», a écrit Donald Trump.

Alex Pretti donne «des coups de pieds frénétiques dans un véhicule gouvernemental neuf et très coûteux avec une telle force et violence que le feu arrière s'est brisé en morceaux», s'indigne Donald Trump.

«Ce fut une véritable démonstration de violence et de colère, visible de tous, déchaînée et hors de contrôle. L'agent de l'ICE est resté calme et posé, ce qui n'est pas facile dans de telles circonstances! Redonnons sa grandeur à l'Amérique», a ajouté le président.

Une vidéo devenue virale

La vidéo évoquée par Donald Trump a été diffusée mercredi par un média en ligne avant de devenir virale. On y voit Alex Pretti insulter des agents fédéraux de la police de l'immigration dans une rue de Minneaoplis le 13 janvier.

L'infirmier de 37 ans crache sur l'un des SUV qui transportent les agents. Il donne ensuite un coup de pied sur l'arrière du véhicule, puis un second qui casse le phare arrière droit de la voiture.

Des policiers masqués en sortent immédiatement pour l'interpeller. Pretti est plaqué au sol par au moins quatre agents. Les policiers envoient aussi du gaz lacrymogène pour repousser les militants qui crient et sifflent de plus belle. (jzs/ats)