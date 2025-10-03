ciel couvert11°
Les militants suisses de la flottille sont détenus à la prison de Negev

Hicham El Ghaoui, médecin valaisan prendra place dans l&#039;un de bateaux qui constituent la flottille vers Gaza au mois de septembre 2025
Hicham El Ghaoui, président de la délégation suisse de la flottille, a donné des nouvelles des 19 militants helvétiques.

On sait où sont les militants suisses de la flottille

Les personnes qui ont embarqué sur la flottille en direction de Gaza sont actuellement détenus à la prison de Negev.
03.10.2025, 13:5403.10.2025, 13:54

Les 19 militants suisses sur la flottille pour Gaza ont été transférés à la prison de Negev, en Israël, après l'arraisonnement de leurs bateaux. Leur moral est bon, a déclaré vendredi à Keystone-ATS Hicham El Ghaoui, président de la délégation suisse de la flottille.

Des avocats de l'organisation ont pu les voir. Les interrogatoires des militants menés par les autorités israéliennes ont duré une quinzaine d'heures, selon El Ghaoui. Deux ministres israéliens se sont rendus sur place.

On a parlé à un Romand de la flottille juste avant qu'il ne disparaisse

Certains des militants ont entamé une grève de la faim, d'autres ont signé un document où ils reconnaissent avoir pénétré illégalement sur territoire israélien. Ceci implique leur expulsion immédiate.

La loi israélienne permet de maintenir les militants en garde à vue trois jours. Les aéroports de Londres et Madrid seraient prévus pour les accueillir.

Les organisateurs de la flottille sont en contact avec la famille et les proches des Suisses arrêtés ainsi qu'avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ajoute El Ghaoui.

Le DFAE a été informé que l’opération d’arraisonnement de la flottille Global Sumud est terminée, a-t-il déclaré vendredi matin sur la messagerie X. Il reste en contact avec les autorités israéliennes de manière à assurer la protection consulaire des ressortissants suisses concernés. (ats)

