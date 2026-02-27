La Nasa change ses plans sur son programme lunaire

L'agence gouvernementale a annoncé une refonte de son programme lunaire Artémis, qui a subi des retards ces dernières années. Le but? Se rapprocher du célèbre programme Apollo et renvoyer les Américains sur la lune.

Afin d'assurer un retour des Américains sur la surface lunaire en 2028, comme prévu, la Nasa va opérer une large refonte de son programme lunaire Artémis, qui a subi de multiples retards ces dernières années.

Cette annonce survient après que le lancement de la très attendue mission Artémis 2, qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans, a été retardé une nouvelle fois la semaine passée à la suite d'un problème technique sur la fusée.

Pression de la Chine

Face à cet énième report et la pression exercée par la Chine, puissance rivale des Etats-Unis qui ambitionne également d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030 et d'y installer une base, la Nasa a annoncé changer ses plans.

Pour tenir l'échéance de 2028, l'agence spatiale américaine va «ajouter des missions» entre le vol Artémis 2, désormais prévu pour début avril au plus tôt, et un retour sur la surface lunaire, a déclaré le patron de la Nasa Jared Isaacman lors d'une conférence de presse. Si le programme d'Artémis 2 va rester inchangé, celui des missions suivantes va grandement évoluer, a-t-il indiqué.

Artémis 3 ne comprendra désormais plus d'alunissage et cette étape cruciale marquant le grand retour des Américains sur la surface lunaire sera tentée plus tard, lors de deux missions en 2028, a-t-il précisé.

Le modèle Apollo

Cette refonte vise à rapprocher l'architecture du programme actuel de celle du célèbre programme Apollo qui avait permis dans les années 1960 et 1970 aux Etats-Unis de battre l'Union soviétique durant la première course à la Lune. Ce programme, qui consistait en de multiples missions rapprochées de difficulté croissante, a transporté les seuls êtres humains sur la surface lunaire.

Le programme lunaire Artémis, annoncé sous la première présidence de Donald Trump, consistait lui en peu de missions espacées avec des objectifs ambitieux. Son objectif est d'établir une présence humaine durable sur la Lune et de préparer de futures missions sur Mars. (ag/ats)