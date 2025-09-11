Le FBI fait des révélations sur le tueur présumé de Charlie Kirk

Les images diffusées par le FBI ce jeudi. Image: X

Le FBI publie des images du tueur présumé de Charlie Kirk

Le FBI a retrouvé l’arme du meurtre de Charlie Kirk et traque activement le tireur présumé dont les autorités ont de bonnes images. Elles viennent d'être rendues publiques.

Le FBI a diffusé deux images du tueur présumé de l'influenceur de droite Charlie Kirk, tué par balles mercredi. «Nous demandons l'aide du public pour identifier cette personne d'intérêt dans le cadre du meurtre par balle de Charlie Kirk à l'université Utah Valley», a écrit le FBI sur X, ce jeudi après-midi.

Plus tôt dans la journée, les autorités américaines avaient annoncé disposer de «bonnes images» du suspect.

Beau Mason, le responsable de la police de l'Utah, a dit avoir pu reconstituer les mouvements du tireur de son arrivée sur le campus universitaire, où Charlie Kirk tenait un événement public, à la position d'où il a tiré puis hors du campus vers un quartier voisin.

«Le suspect se fondait bien dans une institution universitaire», s'est-il borné à indiquer, ajoutant qu'il «semblait en âge de faire des études».

«Il s'agit d'un événement ciblé» visant spécifiquement Charlie Kirk, a par ailleurs confirmé Robert Bohls. «Nous déployons tous les moyens pour le retrouver et nous le retrouverons», a assuré le responsable du FBI. (jah)

Le fusil retrouvé

Les autorités ont également affirmé avoir retrouvé l'arme qui aurait été utilisée dans le meurtre. «Je peux vous dire que nous avons retrouvé ce que nous considérons comme l'arme utilisée hier. C'est un fusil puissant», a déclaré Robert Bohls, le directeur de l'antenne locale du FBI, la police fédérale, lors d'une conférence de presse à Orem, dans l'Utah (ouest).

«Ce fusil a été retrouvé dans une zone boisée où le tireur avait fui», a-t-il précisé, soulignant qu'il ferait l'objet d'analyses, de même que des empreintes de pied et de main du meurtrier présumé. (jah/asi)