Affaire Epstein: un ex-ministre se retire de la vie publique
Larry Summers, ancien ministre des finances, va prendre du recul après que ses échanges avec Jeffrey Epstein ont été rendus publics.
Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de l'université Harvard dans les années 2000, a annoncé lundi se retirer de la vie publique après la publication de sa correspondance électronique avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.
«J'assume l'entière responsabilité de ma décision malavisée de continuer à communiquer avec M. Epstein», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Tout en continuant à remplir mes obligations d'enseignant, je me retirerai de mes engagements publics dans le cadre d'un effort plus large visant à rétablir la confiance et à réparer la relation avec mes proches.» (sda/ats/afp/svp)
