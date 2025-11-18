bien ensoleillé-1°
Affaire Epstein: un ex-ministre se retire de la vie publique

FILE -Former Harvard University president Larry Summers waves during Harvard commencement exercises, May 24, 2018, in Cambridge, Mass. (AP Photo/Michael Dwyer, File) Larrry Summers
Larry Summers, ici en 2018, avait rempli les fonctions de ministre des finances sous la présidence de Bill Clinton.Keystone

Affaire Epstein: un ex-ministre se retire de la vie publique

Larry Summers, ancien ministre des finances, va prendre du recul après que ses échanges avec Jeffrey Epstein ont été rendus publics.
18.11.2025, 06:4618.11.2025, 06:46

Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de l'université Harvard dans les années 2000, a annoncé lundi se retirer de la vie publique après la publication de sa correspondance électronique avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Accusée d'être une «traîtresse» par Trump cette puissante Maga riposte

«J'assume l'entière responsabilité de ma décision malavisée de continuer à communiquer avec M. Epstein», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Tout en continuant à remplir mes obligations d'enseignant, je me retirerai de mes engagements publics dans le cadre d'un effort plus large visant à rétablir la confiance et à réparer la relation avec mes proches.» (sda/ats/afp/svp)

