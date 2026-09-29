Donald Trump dit s'attendre à une reprise des discussions avec l'Iran dans la semaine à venir. Keystone

Trump assure n'avoir «rien offert» à l'Iran

Le président américain dément les informations selon lesquelles il aurait proposé une levée de sanctions contre l'Iran dans le cadre des négociations avec Téhéran.

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Le président américain Donald Trump, répondant à des informations publiées par Axios, a affirmé lundi n'avoir proposé à l'Iran ni levée de sanctions ni dégel de fonds. Il a dit dimanche s'attendre à une reprise des discussions avec l'Iran dans la semaine à venir.

«Axios vient de sortir un article disant que "Trump" avait offert des levées de sanctions et des dégels de fonds à l'Iran. Ce n'est pas vrai. Je ne leur ai rien offert», a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social. Le média en ligne avait évoqué ces possibles concessions en échange de propositions concrètes iraniennes sur le programme nucléaire.

Rejet d'un plan iranien pour Ormuz

Les discussions ont repris la semaine dernière entre Américains et Iraniens en marge de l'assemblée générale de l'ONU, mais leur devenir reste très incertain. L'agence de presse gouvernementale iranienne Irna a affirmé lundi qu'aucune nouvelle discussion n'était prévue. Donald Trump a lui laissé entendre dimanche qu'elles pourraient reprendre rapidement, cela bien qu'il ait rejeté un plan formulé par Téhéran pour rouvrir sous sept jours le détroit d'Ormuz.

Cette voie stratégique, par où transitaient avant-guerre un cinquième des hydrocarbures mondiaux, est au coeur du conflit que les États-Unis et Israël ont déclenché fin février avec des frappes sur l'Iran. Depuis lors, la République islamique en revendique le contrôle et Washington impose en retour un blocus aux ports iraniens.

Le dialogue entre Téhéran et Washington était interrompu depuis l'échec en juin d'un protocole d'accord. (jzs/ats/afp)