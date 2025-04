Une vidéo virale, générée par intelligence artificielle, vient de réinventer le projet «Make America Great Again» version 2025 Image: watson / dr

Et si le rêve de Trump virait au cauchemar?

Alors que Donald Trump promet de relancer l'industrie américaine à coups de tarifs douaniers, une vidéo générée par IA tourne en ridicule l’idée d’un retour des usines aux Etats-Unis. Devenus ouvriers dans des sweatshops made in America, les personnages du clip suscitent l’hilarité… mais aussi la colère, entre satire numérique et guerre commerciale bien réelle.

Vous pensiez que le rêve américain, c’était des startups, des trucks et des burgers? Oopsie. Une vidéo virale, générée par intelligence artificielle, vient de réinventer le projet «Make America Great Again» version 2025, avec supplément taxes douanières. Et ça ressemble beaucoup plus à un cauchemar industriel qu’à une success story patriotique.

Dans cette vidéo à la frontière du troll et de la propagande de guerre économique, on voit des Américains caricaturaux, mine grise et tour de taille généreux, s’échiner sur des lignes de production. Uniformes fades, ambiance glauque et musique traditionnelle chinoise en fond sonore.

C’est un certain Ben Lau sur TikTok qui a partagé ceci sous le hashtag #tariff avec un clin d’œil appuyé à Donald Trump.

Le message est clair: si les Etats-Unis veulent ramener la fabrication sur leur sol à coup de hausses de droits de douane, voilà à quoi ça ressemblera. Pas vraiment Hollywood.

Le rêve américain à la sauce chinoise?

Sauf que la plaisanterie n’a pas vraiment fait rire tout le monde. Dans les commentaires, des internautes ont tenu à rappeler que le travail en usine, pour beaucoup de familles américaines, ce n’est pas un sujet de moquerie TikTok, c’est ce qui a permis de payer les loyers et remplir les frigos pendant des décennies.

«Ma mère cousait des fringues pendant 15 ans, ça nous a évité la rue» Une utilisatrice en commentaire sur TikTok

D’autres ont tenté de remettre les pendules à l’heure: «Même si Trump relance les usines, elles seront automatisées. On ne va pas filer un tournevis à l’Amérique obèse pour concurrencer la Chine.»

Mais d'autres vont tout de même dans le sens de la vidéo, soulignant à quel point les plans du président américain risquent de tuer l'économie de son propre pays.

«La paire de chaussettes va coûter 85 dollars!» Un utilisateur en commentaire sur TikTok

Made in China?

L’origine même de la vidéo a mis le feu aux poudres: beaucoup y ont vu une attaque directe de la Chine, relançant les accusations sur le travail des enfants et la main-d’œuvre sous-payée. Ce qui fait toutefois un peu tache quand on prétend se moquer du modèle américain…

Tout ceci alors que dans le même temps, le véritable affrontement entre Washington et Pékin continue en version in real life: Trump a imposé des tarifs allant jusqu’à 104% sur certains produits chinois. Bref, une guerre commerciale qui ressemble à une partie de poker où Pékin bluffe et Washington balance les jetons douaniers.

En tout cas, sur les réseaux sociaux, la guerre des mèmes a commencé, elle aussi. Et dans ce match-là, ni Trump, ni Xi Jinping ne contrôlent quoi que ce soit (enfin si, en Chine, c’est un peu plus contrôlé, mais c’est un autre débat). Et au final, c’est TikTok qui gagne.

