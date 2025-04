Trump pourrait faire exploser le prix de l'iPhone

L'équipe de Trump vient de faire «le plus grand foirage possible»

Foirage historique: Trump minimise et contre-attaque

Un mécanisme complexe devrait suivre mercredi. Il prévoit des taxes encore plus conséquentes pour les pays avec lesquels les Etats-Unis ont, selon l'administration Trump, un déficit commercial particulièrement important. Pour la Chine, cela correspond à 34%. Pékin a réagi en imposant des droits d'un même pourcentage sur tous les produits américains. (sha)

Alors qu'Apple continue de miser sur la Chine, des concurrents comme Samsung pourraient tirer leur épingle du jeu. En effet, la Corée du Sud est visée par des droits de douane nettement plus bas - et cela pourrait être décisif dans la guerre des prix.

Pour Apple, cette évolution intervient à un moment défavorable: la demande en matière de smartphones stagne, notamment parce que les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle ne semblent pas faire mouche auprès de la clientèle. On peut donc s'attendre à ce que les ventes souffrent d'une éventuelle hausse de prix.

L'entreprise ne s'est pas encore exprimée sur l'impact éventuel des droits de douane. Des experts comme Angelo Zino, de la société d'investissement CFRA Research, estiment toutefois que le groupe limitera la casse dans un premier temps - au moins jusqu'à l'automne et au lancement de l'Iphone 17.

Apple imite la concurrence et c'est un échec

Déjà lors de son premier mandat, Trump avait imposé de nouveaux droits de douane sur les marchandises chinoises. Objectif: ramener la production dans son propre pays, ou au Mexique. Mais à l'époque, Apple bénéficiait d'exceptions. Celles-ci ne seront apparemment plus appliquées, selon Barton Crockett, analyste à l'institut financier Rosenblatt Securities.

Apple pourrait bientôt augmenter sensiblement les prix de ses Iphones à cause de l'entrée en vigueur des droits de douane de Trump aux Etats-Unis. C'est ce que révèle l'agence de presse Reuters en citant des analystes. Selon eux, les téléphones devraient coûter jusqu'à 43% de plus si la marque répercute sur ses clients les coûts supplémentaires liés aux taxes d'importation depuis la Chine. Car une grande partie des Iphones y est fabriquée.

