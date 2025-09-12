Trump va remettre à Charlie Kirk la médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume. keystone

Mort de Kirk: Trump appelle ses fidèles à la retenue

Face à un regain de tensions après l'assassinat de l'influenceur, le président américain demande à ses partisans de réagir de manière «non violente». Le tueur, lui, court toujours.

Plus de «International»

Après plus de 24 heures de traque infructueuse, les autorités ont appelé jeudi la population américaine à les aider à retrouver le meurtrier de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Cet assassinat a choqué un pays divisé, en proie à un regain de violence politique.

Porte-drapeau de la jeunesse trumpiste désormais vu comme un «martyr» par la droite américaine, Charlie Kirk a été tué mercredi d'une balle dans le cou alors qu'il participait à un débat public dans une université de l'Utah, dans l'ouest des Etats-Unis. Si l'identité et les motivations du meurtrier sont toujours inconnues, le FBI, la police fédérale, a évoqué un acte «ciblé.»

Dans la soirée de jeudi, le gouverneur républicain de l'Utah a rendu compte des derniers éléments de l'enquête, sans révéler d'avancée majeure en l'absence d'arrestation. «De nombreuses preuves médico-légales sont actuellement en cours d'analyse», a assuré Spencer Cox lors d'une conférence de presse.

Spencer Cox Keystone

Mettant en garde contre la «désinformation», il a surtout lancé un appel au public qui a déjà fourni 7000 «pistes et indices» aux enquêteurs. «Nous ne pouvons pas faire notre travail sans l'aide de la population», a-t-il plaidé.

«Nous ne pouvons pas faire notre travail sans l'aide de la population» Spencer Cox

«Nous allons attraper cette personne», a-t-il encore juré, promettant d'exiger «la peine de mort» contre elle.

«Un martyr de la liberté d'expression»

De son côté, Donald Trump, qui avait dès mercredi mis en cause la responsabilité de la «gauche radicale», appelle désormais à la retenue. «Il militait pour la non violence. C'est de cette manière que je voudrais que les gens répondent», a déclaré jeudi le président républicain, qui a annoncé plus tôt qu'il remettrait à la victime de 31 ans la médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume.

«Charlie est devenu un martyr de la liberté d'expression», estime Carson Caines, un étudiant en informatique rencontré par l'AFP sur le campus de l'université au lendemain du drame. A 23 ans, ce jeune mormon «très en colère», qui a forgé sa conscience politique avec les vidéos de Charlie Kirk, avoue avoir eu envie de «réagir physiquement» mais «refuse d'alimenter le cycle de la violence».

La police a annoncé avoir retrouvé l'arme du crime dans des bosquets, un fusil, ainsi qu'une empreinte de chaussure et une empreinte de paume. Les photographies d'un suspect publiées par le FBI montrent un homme svelte portant des vêtements sombres, avec un pull à manches longues arborant le drapeau américain, des lunettes de soleil et une casquette.

Les photos du suspect. Image: X

La police a aussi annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars pour toute information en lien avec l'enquête.

JD Vance porte le cercueil

Le vice-président JD Vance, qui a salué en Charlie Kirk un «véritable ami», a annulé sa venue aux commémorations du 11-Septembre à New York pour rencontrer la famille du défunt dans l'Utah.

Illustration de la proximité qu'entretenait Charlie Kirk avec l'exécutif américain, JD Vance a, selon une vidéo partagée par la Maison Blanche, aidé à porter le cercueil sur quelques mètres pour l'amener à bord de son avion gouvernemental. L'appareil a ensuite gagné Phoenix, dans l'Arizona, siège de Turning point USA, le mouvement de jeunesse que Charlie Kirk avait cofondé en 2012.

Recrudescence de la violence politique

Charlie Kirk était en train d'être interrogé sur la violence par armes à feu aux Etats-Unis lors d'un débat public sur le campus de la Utah Valley University quand un tir a retenti. Touché au cou par une balle tirée d'un toit, il s'est immédiatement effondré. Tandis que la foule était prise de panique, la nouvelle du drame s'est répandue comme une traînée de poudre à travers les Etats-Unis, qui connaissent une recrudescence de la violence politique ces dernières années.

Donald Trump a lui-même été victime de deux tentatives d'assassinat lors de la dernière campagne électorale. Cette année, Melissa Hortman, élue démocrate au parlement du Minnesota et son époux ont été tués et un autre élu local a été grièvement blessé.

Originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et défenseur du port d'armes à feu, ce père de deux enfants avait abandonné ses études pour se consacrer au militantisme. Turning Point USA, qu'il avait cofondé à l'âge de 18 ans, est devenu le plus important groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis. (jzs/ats)