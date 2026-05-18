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Etats-Unis: Deux avions militaires entrent en collision

Deux avions militaires sont entrés en collision dimanche lors d&#039;un salon aérien dans le nord-ouest des Etats-Unis, mais sans faire de victimes, selon des images spectaculaires diffusées par des m ...
La collision a impliqué deux EA18-G Growlers de l'US Navy, alors qu'ils effectuaient une démonstration aérienne.capture d'écran: x/shane odgden

Ces deux avions militaires n'ont pas pu éviter la catastrophe

Deux avions militaires américains se sont percutés en plein vol dimanche lors d’un meeting aérien dans l’Idaho, sous les yeux du public. Les quatre pilotes ont réussi à s’éjecter quelques secondes avant le crash des appareils.
18.05.2026, 06:0118.05.2026, 06:01

Deux avions militaires sont entrés en collision dimanche lors d'un salon aérien dans le nord-ouest des Etats-Unis, mais sans faire de victimes, selon des images spectaculaires diffusées par des médias américains. Les pilotes ont pu s'éjecter. L'incident spectaculaire s'est produit dimanche, lors de la deuxième et dernière journée du spectacle aérien Gunfighter Skies, à 3,2 km au nord-ouest de la base aérienne Mountain Home de l'Idaho, selon les organisateurs de l'événement sur leur site en ligne.

Sur une vidéo diffusée par la chaîne télévisée CBS, on peut voir les deux appareils, des Growler EA-18G de la marine, collés l'un contre l'autre puis partir en vrille, avant l'ouverture des cockpits et de quatre parachutes.

Vidéo: watson

Les appareils s'écrasent au sol dans une forte explosion qui dégage de la fumée noire, pendant que les parachutes se posent apparemment sans encombre. Le porte-parole de la Marine a indiqué que les membres d'équipage étaient dans un état stable et examinés par du personnel médical.

Les EA-18G Growler ont été affectés à une escadrille de guerre électronique de l'Etat de Washington. Selon l' US Navy, chaque appareil coûte environ 67 millions de dollars.

Cet avion impliqué dans un drame aux Etats-Unis va revoler

Un incendie s'est déclaré et la base a été brièvement bouclée, le reste du meeting aérien étant annulé. Une enquête est en cours. L'événement Gunfighter Skies de cette année était le premier organisé sur la base depuis 2018, année où un deltaplane s'était écrasé lors d'une démonstration aérienne. Son pilote était décédé.

Un accident lors d'un salon aérien à Reno dans le Nevada en 2011 avait fait 11 morts et au moins 60 blessés, lorsqu'un appareil de la seconde guerre mondiale s'était écrasé sur la foule des spectateurs. (mbr/ats)

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